به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی مشاور حقوقی رئیس مجلس در نخستین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی و مراسم روز بصیرت و میثاق با ولایت اظهار کرد: مشترکات جنگ ۱۲ روزه، حوادث ۸۸ و حماسه ۹ دی و پیروزی در جنگ ۱۲ می‌تواند یکی از محورهای اصلی تبیین این ستاد باشد. روایت حادثه‌ها و جنگ روایت‌ها مسئله بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه مسئله روایت اینکه چه کسی پیروز شد، یکی از نکات بسیار مهم در سطح ملی و در سطح جهان بود. مقام معظم رهبری با آن تدبیری که جنگ را اداره کرده بودند، این‌جا هم خیلی سریع وارد شدند و گفتند: «ما پیروز جنگیم.» در مقابل، آن طرف ترامپ گفت اسرائیل پیروز است. خود این سخن و پس از آن تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اینکه ما در جنگ ۱۲ روزه پیروز شدیم و بیان موارد آن، موجب شد کم‌کم این روایت در میان دوستان نظام جمهوری اسلامی روایت غالب شود.

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی گفت: یک شهروند ترکیه‌ای اخیراً کلیپش پخش شد؛ فرد عادی هم هست، روی ماشینش نشسته و از آن‌جا پیام می‌دهد و می‌گوید: «من دست و پای آقای آیت‌الله خامنه‌ای را می‌بوسم که با آن موشک‌ها شما اسرائیل را سر جایش نشاندید، نابودشان کردید، شما پیروز شدید.» این پیام و پیام‌های مشابه در میان کارشناسان، صاحب‌نظران دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شرق و غرب پخش شد.

وی افزود: نشانه این پیروزی نیز این بود که چه کسی درخواست آتش‌بس کرد. جنگ را اسرائیل شروع کرد و آتش‌بس را خودشان با بالا بردن دست‌هایشان درخواست کردند. این نشان‌دهنده آن است که ما پیروز شدیم و دشمن به اهدافش نرسید و این خود پیروزی ماست. اهداف دشمن فروپاشی، سرنگونی و اهداف بلند دیگری بود. در جنگ، هر دو طرف ضربه می‌بینند، اما مهم ماندگاری، پایداری و پیروزی است که الحمدلله حاصل شد.

مشاور رئیس مجلس اظهار کرد: باید بررسی کنیم که عوامل پیروزی چیست؟ این جنبه‌های مشترکی که بین ۹ دی و پیروزی در جنگ می‌تواند باشد، همان است که در حماسه ۹ دی دو رکن عامل پیروزی ما بود که دوستان هم گفتند اتحاد و انسجام مردم و تدبیر و مدیریت ولایت فقیه. تعبیر بسیار زیبایی که پخش شد، این بود که آقا می‌گویند: «قبل از انتخابات دو گروه بود؛ ملت ما ۲۴ میلیون و ۱۴ میلیون. اما بعد از فتنه همه یکی شدند؛ در مقابل فتنه ۴۰ میلیون پیروزند. کل مردم.» آقا همه را حفظ می‌کنند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در همین رابطه ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز همین دو رکن وجود داشت؛ یعنی تدبیر ولایت و رهبری در اداره جنگ و جانشینی سریع فرماندهان و هم اداره جامعه. سکوتی که در کشور ایجاد شده بود، بلافاصله آقا آمد سخنرانی کرد و صحبت نمود. همان‌گونه که امام در آغاز دفاع مقدس، هنگام حمله صدام به ایران، یک صحبت اولیه کردند، این‌جا هم آقا در آغاز صحبت کردند و همه مسائل را به دست گرفتند.

وی تصریح کرد: در این‌جا باید به این نکته هم کار کنیم که کارآمدی نظام ولایت فقیه بار دیگر در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد؛ چنان‌که در جنگ ۸ ساله ثابت شده بود و در فتنه داخلی ۸۸ نیز قدرت ولایت فقیه در هماهنگی و ایجاد انسجام ثابت شد.

مشاور حقوقی رئیس مجلس عنوان کرد: قدرت دفاعی و موشکی ما رکن مهمی در پیروزی ما بود، این مسئله موجب عزت، غیرت و غرور مردم شد و دشمن نیز نتوانست ضربه محکمی بزند. مخصوصاً پس از جنگ ۱۲ روزه، این قدرت قوی‌تر، محکم‌تر و نقاط ضعف نیز برطرف شد. با توجه به ارکان پیروزی و کارآمدی نظام ولایت فقیه، جنگ روایت‌ها، انسجام و اتحاد مردم، آگاهی مردم، و قدرت دفاعی و نظامی باید به درستی به تبیین این‌ها بپردازیم.