رهبری ولی فقیه و بصیرت مردم فتنه بزرگ دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی لرستان در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه مجدد دفاع مقدس شکل گرفت.

بیرق ولایت فقیه ستون کشور است

وی با بیان اینکه عزت، امنیت و آرامش کشور مدیون ولایت فقیه است و بیرق ولایت فقیه ستون این کشور است، گفت: خنثی سازی جنگ ۱۲ روزه حول محور ولایت فقیه بود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور، گفت: آرامش، امنیت و توسعه روز افزون کشور به خاطر ولایت فقیه است.

سردار رضایی با اشاره به جایگاه ولایت در آرامش کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: امروز مشروعیت و مقبولیت این مراسم ما در راستای وجود ولایت فقیه است؛ ایشان فتنه بزرگ را در کنار مردم و به اذن الله خنثی کردند.

وی ادامه داد: امروز لبخندهای ملت ایران و جهان به خاطر مدیریت الهی مقام معظم رهبری است.

فتنه بزرگ دشمن در جنگ ۱۲ روزه خنثی شد

جانشین فرمانده انتظامی کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه لرستان بیش از شش هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: آن روحیه دوران دفاع مقدس در کشور جاری است و فتنه بزرگ دشمن در جنگ ۱۲ روزه خنثی شد.

سردار رضایی با تاکید بر اینکه فتنه بزرگ از بین بردن اسلام و تجزیه ایران بزرگ خنثی شد، گفت: رهبری آقا، بصیرت مردم و روحیه تبدیل جنگ به دفاع مقدس موجب خنثی شدن فتنه بزرگ دشمن شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهادت امثال شهید سلامی و باقری و … مزد اخلاصشان بود، گفت: در این راستا تکلیف ما سنگین شده است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور در ادامه سخنان خود با تقدیر از زحمات و اقدامات سردار الهی در لرستان، گفت: مردم متوجه اقدامات و اخلاص خادمان خود هستند و این وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند، خدمات ما باید عمیق‌تر شود.

نیروی انتظامی از مردم، در خدمت مردم و فدایی مردم است

سردار رضایی با بیان اینکه نیروی انتظامی امروز تکلیف مدار است و با صدایی بلند اعلام می‌کند که از مردم و در خدمت مردم و فدایی مردم است، گفت: جرایم در لرستان کاهش یافته، اما نه به دلایل انتظامی، بلکه فهم و بصیرت مردم، هدایت نماینده ولی فقیه، استاندار و … در این رابطه نقش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه این موفقیت به خاطر وحدت است، عنوان کرد: امروز در استان آرامش حاکم است، اقداماتی که انجام شده بار وظایف سردار هاشمی فر فرمانده جدید را سنگین‌تر کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به سوابق فرمانده جدید انتظامی لرستان، گفت: ایشان یک افسر پوتین پوش، در رکاب ولایت و با مردم است، البته انتظار ما این است که اقدامات سردار الهی را ادامه دهند و آنها را ارتقا دهند.

سردار رضایی، بیان داشت: از تجارب سردار الهی فرمانده سابق انتظامی لرستان در سنگر خدمت دیگری استفاده خواهد شد.