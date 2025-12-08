  1. استانها
  2. یزد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

اسامی اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان یزد اعلام شد

یزد_ اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان یزد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان یزد مشخص شدند و مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان یزد انتخاب شد.

همچنین سید جلیل میرمحمدی میبدی، نماینده مردم تفت و میبد نایب رئیس و محمدرضا صباغیان بافقی نماینده حوزه انتخابیه مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، مروست و خاتم به عنوان سخنگوی این هیئت معرفی شدند.

هیئت عالی نظارت در استان‌ها، تأیید معتمدان محلی، بررسی و نظارت بر صلاحیت داوطلبان، نظارت بر روند تبلیغات انتخاباتی، اجرای صحیح فرآیند رأی‌گیری و همچنین تأیید نهایی انتخابات را بر عهده دارد.

با توجه به تمدید ده‌ماهه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای دوره ششم، پایان کار این شوراها به خرداد ۱۴۰۵ موکول شده و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور نیز در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

