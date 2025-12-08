به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تأمین امنیت غذایی جامعه، رصد و پایش مراکز عمده و فروشگاههای سطح شهر به صورت مستمر و شبانهروزی انجام میشود و هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و احتکار بلافاصله به مراجع قضائی گزارش میشود.
علی محمدی مقدم، در برنامه «سکه صبح» بیان کرد: علاوه بر تیمهای نظارتی سازمان، گشتهای مشترکی با حضور استانداری، سازمان تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان ثبت برگزار میشود که با حضور مقام قضائی در محل، رأی فوری صادر و برخورد قاطع با متخلفان انجام میشود.
محمدی مقدم درباره شفافیت قیمتها تصریح کرد: مردم میتوانند برای مشاهده قیمت مصوب و ثبت شکایات خود از سامانه ۱۲۴ استفاده کنند. این سامانه شکایات را به کارتابل سازمان منتقل میکند و همکاران ما موظف به پاسخگویی هستند. اطلاعرسانی در این زمینه باعث ایجاد رقابت سالم در بازار و شناسایی ارزانفروشان میشود.
وی درباره محل بیشترین تخلفات توضیح داد: تخلفات قیمت ممکن است در هر مقطع زمانی متفاوت باشد؛ گاهی در حوزه برنج، گاهی در حوزه روغن و سایر کالاهای اساسی. تیمهای نظارتی ما از ابتدای ورود کالا تا عرضه در بازار، همه حلقهها را رصد میکنند و هر متخلفی پروندهاش به مراجع قضائی ارسال میشود.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی با اشاره به اقدامات عملیاتی گفت: در حوزه بازرسی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه برای شرکتهای متخلف صادر شده و پروندهها در حال پیگیری هستند. همکاران ما به صورت شبانهروزی کار میکنند تا هیچ متخلفی نتواند از قانون فرار کند.
محمدی مقدم در پایان از مردم خواست: هر شهروندی که شاهد دپو یا اجحاف در عرضه کالاهای اساسی باشد، میتواند آن را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کند تا در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و اقدام لازم انجام شود.
