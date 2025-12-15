به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی پژوهش و فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال برگزاری است.

سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در این همایش گفت: یکی از نیازهای ما به عنوان شهروندان امنیت است. امنیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها امنیت غذایی است که نیاز اولیه جامعه است.

وی افزود: امروز جهان در معرض ناامنی قرار دارد. جهان جدید و پست‌مدرن با ناامنی‌هایی همراه است. زمانی به دلیل بیماری، خشکسالی و قحطی انسان‌های زیادی تلف می‌شدند اما امروز به مدد فناوری این عوارض کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در جهان کمتر شاهد سوءتغذیه نسبت به قبل هستیم و دستاوردهای علمی سبب شده بخشی از ناامنی‌ها کاهش پیدا کند. اما همین دستاوردهای علمی و فناوری مدرن خود مخاطراتی را در سطح جهان به وجود آورده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحلیلگران و جامعه‌شناسانی مانند گیدنز نام جامعه جدید را جامعه پرمخاطره گذاشته‌اند، اظهار کرد: این مخاطرات ناخواسته به دست بشر ایجاد شده که پیامدهایی مثل تغییرات اقلیمی محصول صنعت است. اگر امروز آمریکا و چین در حال رقابت در حوزه صنعت در سطح جهانی هستند میدان رقابت دیگر آنها تخریب محیط زیست است.

وی یادآور شد: به میزان محصولات صنعتی، گازهای گلخانه‌ای تولید و تغییرات اقلیمی را به وجود آورده است.

هاشمی عنوان کرد: در فرایند بهره‌گیری از طبیعت، عوارض و پیامدهای خود را هم دارد. از این‌رو، جهان امروز در معرض مخاطره و ریسک قرار دارد که به اتکا علم و فناوری برای تولید محصولات بیشتر است.

این مسئول دولتی با اشاره به عدالت‌محوری در بهره‌گیری از طبیعت، ادامه داد: عدم رعایت عدالت پیامدهای خود را دارد و این امر فقط مربوط به کشورهای جنوبی کره زمین نیست و کشورهای توسعه‌یافته در شمال کره زمین را هم درگیر کرده است.

وی اضافه کرد: این امر امنیت غذایی را تهدید می‌کند که تلاشگران این حوزه مجاهدان هستند که کار بزرگی برای جامعه رقم می‌زنند. اما نیاز به فناوری داریم که کمترین عوارض را به دنبال داشته باشد.

هاشمی در پایان به برخی موازی‌کاری ها در حوزه تحقیقات و فناوری اشاره و عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در کشور مربوط به موازی‌کاری در انجام برنامه‌ها است؛ بنابراین برای انجام کارهای بهینه و عدم هدررفت انرژی و منابع باید بین نهادها هم‌افزایی بیشتر وجود داشته باشد.