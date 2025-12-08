سید مهدی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع ویروس آنفلوانزا در استان اظهار کرد: در مقایسه با هفته گذشته، افزایش جدیدی در تعداد مبتلایان نداشتیم و همچنان نرخ ابتلاء حدود ۴۰ درصد باقی مانده است. روند بیماری در این مدت در حالت ثبات قرار دارد.



وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مبتلایان را کودکان تشکیل می‌دهند، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۷۰ درصد افراد مبتلا به ویروس آنفلوانزا در استان، کودکان هستند. از آنجا که سرعت انتقال این ویروس در گروه سنی کودک بسیار بالاست و بازه انتقال می‌تواند از ۵ تا ۲۰ روز طول بکشد، نگرانی از گسترش بیماری افزایش یافته است.



صداقت اظهار کرد: با توجه به این شرایط و در راستای کنترل چرخه انتقال ویروس، در جلسه تصمیم‌گیری مرتبط با وضعیت بهداشتی استان، مصوب شد که مدارس گلستان در تمام مقاطع تحصیلی به‌طور موقت تعطیل شوند.



معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تعطیلی مدارس یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از موج جدید ابتلاست و از خانواده‌ها انتظار می‌رود نسبت به مراقبت از فرزندان و رعایت توصیه‌های بهداشتی دقت بیشتری داشته باشند.