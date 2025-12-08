  1. استانها
مدارس و دانشگاه‌های اصفهان فردا فعال است

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان فردا فعال است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مدارس و دانشگاه‌های اصفهان فردا فعال است و بنا بر اعلام هواشناسی سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم افزایش شاخص آلاینده‌های جوی طی روز جاری اجرای کامل اقدامات کاهش انتشار آلاینده‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها موظفند محدودیت‌های مربوط به فعالیت صنایع آلاینده و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا را امروز و فردا اعمال کنند.

وی ابراز کرد: بر اساس گزارش معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان در جلسه امروز کارگروه که در مرکز بهداشت استان تشکیل شد وضعیت پایش و دیده‌وری بیماری در مراکز آموزشی و همچنین پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر صدور اطلاعیه سطح زرد بارندگی از بعدازظهر سه‌شنبه و سطح زرد پایداری جو در صبح سه‌شنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نیز عدم تداوم پایداری هوا طی روزهای آینده نشان می‌دهد آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با رعایت الزامات بهداشتی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

اختیار مدیران مدارس برای اعمال محدودیت آموزشی

شیشه‌فروش با اشاره به شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا ابلاغی وزارت بهداشت به آموزش و پرورش افزود مدیران مدارسی که بر اساس پایش و دیده‌وری مرکز بهداشت با موارد افزایشی ابتلاء در واحد آموزشی روبه‌رو هستند می‌توانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و براساس ضوابط کمیته سلامت مدرسه نسبت به اعمال تصمیمات محدودکننده در آموزش حضوری اقدام کنند.

تشدید نظارت بر صنایع آلاینده و آماده‌باش برای بارش‌ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد بر اساس اعلام اداره هواشناسی از بعدازظهر سه‌شنبه با گذر امواج ناپایدار در غرب استان تا پایان هفته و اوایل هفته آینده بارش‌های جوی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و واحدهای تولید آجر آلاینده طبق برنامه زمان‌بندی محدود یا متوقف خواهد شد و پلیس راه و راهور نیز از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دودزا جلوگیری می‌کند.

شیشه‌فروش گفت: در کارگروه همچنین بر عدم انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در شرایط آلودگی هوا، رعایت الزامات بهداشتی و خودحفاظتی اعلامی مرکز بهداشت و نیز آماده‌باش دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری و کنترل سیلاب‌های احتمالی از روز چهارشنبه در مناطق غرب و جنوب استان تأکید شد.

    • بی نام IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      33 3
      پاسخ
      مثل هفته گذشته که به بهانه آمدن سامانه بارشی کثیف ترین روز هفته را تعطیل نکردید
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 28
      پاسخ
      الان بارون اومده هوا عالیه،ممنون که تعطیل نکردید،فقط سرویس مدارس الان ناراحت شدند وگرنه بقیه خوشحال از حضوری شدن مدارسن،ممنونم
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 32
      پاسخ
      فکر کنم همه ی اینایی که میگن تعطیل کنید سرویس مدارس ،یا بچه هایی که حال درس خوندن ندارند😂😂😂
      • M IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        13 2
        نه متاسفانه طرز فکر شما اشتباه اون دسته که میگند تعطیل کن خیلی بهتر از آلودگی هوا اطلاع دارند نه شما
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 4
      پاسخ
      دانشگاه که تعطیله
    • بهروز IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 4
      پاسخ
      واقعا با این هوا ی عالی ، نباید هم تعطیل باشه اصلا نیاز به جلسه گرفتن هم نداشته 🤪
    • ناشناس IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      11 3
      پاسخ
      شاخص ۱۸۹
    • بی نام IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اقا اب همه جا را برد قطع مازوت سوزی مطالبه مردمی
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 6
      پاسخ
      ممنون که تعطیل نکردید واقعا تا کی مجازی باید باشه
    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 4
      پاسخ
      انشالله هوا بهتر باشه و هیچ وقت بچه ها تعطیل نشن تا از درساشون عقب نمونند
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 4
      پاسخ
      خداروشکر بالاخره حضوری شد و دیگه تعطیل نیستند حداقل یه کم درس یاد میگیرند
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 4
      پاسخ
      انشالله همه جا سلامتی باشه وهوا عالی باشه و مدارس همیشه حضوری باشند تا مامانها هم حرص نخوریم
    • IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 4
      پاسخ
      مدارس حضوری بهتر از مجازیه برای یادگیری بهتر،هوا یه کم بهتر از اون هفته شده و بچه ها ماسک بزنند بهتره
    • چون تو گفتی IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 4
      پاسخ
      وقتی که مردن بعد برو تعطیل کن ، باشه؟
    • ایمان IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 2
      پاسخ
      با این همه آلودگی هوا و انفولانزا دوباره نتونستن تصمیم گیری کنند.شاخص آلودگی ۱۸۹
    • پویان IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 2
      پاسخ
      کار به آلودگی ندارم که آلوده ترین استانیم آنفولانزا من سه هفته مریضم ولی نمیتونم نرم
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      این شیشه فروش کی میخاد دست از سر اصفهانیا برداره
    • دانش آموز IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      8 0
      پاسخ
      مدارستون فقط کمیته هیچ کیفیتی نداره
    • سیدعباس IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اقای شیشه فروش ما کل خانوادم انفلانزا گرفتن به فکر مردم وبچه مدرسها باشین. مریضی خیلی سخته صدبرابر ازسرماخوردگی بدتره سردرد شدید ودرد ریه وگلو
    • nasrin IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من خودم مادر دو تا محصل هستم حاضرم تو خونه حرص بخورم ولی بچه هام تواین شرایط مدرسه نرن اصلا نمیدونن دارن چیکار میکنن و چه تصمیمی درست هست
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خداروشکر حضوری شد، انشالله همیشه هوا عالی باشه و مریضی نباشه و بچه ها حضوری مدرسه برن
    • یکی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      چرا آقای شیشه فروش اینقدر از سه شنبه ها خوششون میاد که تعطیلش نمیکنن ، حالا هی ما دوشنبه ها دعا میکنیم سه شنبه تعطیل بشه نریم سر کلاس دینی آقای شیشه فروش هم دقیق سه شنبه هارو تعطیل نمیکنن 🤧😭😭 آقای شیشه فروش هر روزی رو که دوست داری تعطیل نکن ولی سه شنبه هارو خداوکیلی تعطیل کن ارزو به دل موندم
    • سجاد IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 1
      پاسخ
      یعنی با مدیریت بحرانتون. بچه های مردم رو توی این هوای آلوده و این ویروس لعنتی بکشید مدرسه، بعد دوباره یک هفته تعطیل کنید.
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خواهشن مدارس تعطیل نباشه حضوری خیلی بهتر آموزش میبینند
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 2
      پاسخ
      اگه بارون اومد و هوا خوب شد خواهشن تعطیل نکنید،آموزش فرزندانمون مهم ترین مسأله هست
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      شالله هوا عالی باشه و همیشه بچه ها مدرسه برند و همیشه حضوری باشه،آخه تو مجازی از درس عقب میمونند
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 3
      پاسخ
      ممنون که تعطیل نکردید مدارس باید حضوری باشه،آموزش خیلی بهتره،امیدوارم هوا خوب بشه و همیشه مدارس حضوری باشند
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      از خدا میخواهم بارون بیاد و همیشه مدارس باز باشند
    • ناسن IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      مشهد غیر حضوریست مازندران هم غیر حضوریست ولی استان اصفهان نه خوب یک روز بچه هانرن مدرسه چی میشه هان بگین
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      انشالله همیشه مدارس حضوری باشند و سطح سواد جامعه بالا بره،مجازی بچه ها درست درس نمی‌خوانند و از درس فرار میکنند
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم هوا عالی باشه و همیشه مدارس حضوری باشند

