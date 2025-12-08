منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم افزایش شاخص آلاینده‌های جوی طی روز جاری اجرای کامل اقدامات کاهش انتشار آلاینده‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها موظفند محدودیت‌های مربوط به فعالیت صنایع آلاینده و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا را امروز و فردا اعمال کنند.

وی ابراز کرد: بر اساس گزارش معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان در جلسه امروز کارگروه که در مرکز بهداشت استان تشکیل شد وضعیت پایش و دیده‌وری بیماری در مراکز آموزشی و همچنین پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر صدور اطلاعیه سطح زرد بارندگی از بعدازظهر سه‌شنبه و سطح زرد پایداری جو در صبح سه‌شنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نیز عدم تداوم پایداری هوا طی روزهای آینده نشان می‌دهد آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر با رعایت الزامات بهداشتی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

اختیار مدیران مدارس برای اعمال محدودیت آموزشی

شیشه‌فروش با اشاره به شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا ابلاغی وزارت بهداشت به آموزش و پرورش افزود مدیران مدارسی که بر اساس پایش و دیده‌وری مرکز بهداشت با موارد افزایشی ابتلاء در واحد آموزشی روبه‌رو هستند می‌توانند با هماهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش و براساس ضوابط کمیته سلامت مدرسه نسبت به اعمال تصمیمات محدودکننده در آموزش حضوری اقدام کنند.

تشدید نظارت بر صنایع آلاینده و آماده‌باش برای بارش‌ها

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد بر اساس اعلام اداره هواشناسی از بعدازظهر سه‌شنبه با گذر امواج ناپایدار در غرب استان تا پایان هفته و اوایل هفته آینده بارش‌های جوی در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و واحدهای تولید آجر آلاینده طبق برنامه زمان‌بندی محدود یا متوقف خواهد شد و پلیس راه و راهور نیز از تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر فرسوده و دودزا جلوگیری می‌کند.

شیشه‌فروش گفت: در کارگروه همچنین بر عدم انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در شرایط آلودگی هوا، رعایت الزامات بهداشتی و خودحفاظتی اعلامی مرکز بهداشت و نیز آماده‌باش دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری و کنترل سیلاب‌های احتمالی از روز چهارشنبه در مناطق غرب و جنوب استان تأکید شد.