مدارس ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه بهصورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.
فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم، موسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع نیز به صورت حضوری خواهد بود.
تصمیم گیری برای نحوه فعالیت واحدهای آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، فردا انجام خواهد گرفت.
