۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

مدارس ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد

ایلام - بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان ایلام، مدارس ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.

فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم، موسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع نیز به صورت حضوری خواهد بود.

تصمیم گیری برای نحوه فعالیت واحدهای آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، فردا انجام خواهد گرفت.

    نظرات

    • ابوالفضل IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      مگه ما مریض نمی‌شیم باید متوسط هم تعطیل بشه اگه ما مریض بشیم کی جواب گو هستش
    • نورا IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      فردا باید تعطیل باشه یا مریض مشیم یا باران شدید می باره یا باد خیلی زیاده

