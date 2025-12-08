به گزارش خبرنگار مهر، طاهر وطن‌خواه، ظهر دوشنبه در آئین اهدای جهیزیه به نوعروس های نیازمند پارس آباد اظهار کرد: به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو و همزمان با نزدیک شدن به میلاد حضرت فاطمه (س)، ۱۵ دست جهیزیه به عروس‌های تحت پوشش این کمیته اهدا شد.

وی افزود: اقلام تشکیل‌دهنده این جهیزیه شامل یخچال، فرش، ماشین لباس‌شویی و اجاق‌گاز است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد گفت: این نهاد، همراه با فعالیت‌های حمایتی خود، توجه خاصی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی ازدواج دارد و می‌کوشد تا ضمن تقویت امید و اعتماد در جامعه، الگوی ازدواج ساده، کم‌هزینه و منطبق بر ارزش‌های اسلامی را گسترش دهد.

وطن‌خواه ادامه داد: در همین راستا، تعداد ۲۱ دستگاه یخچال، ۱۲ دستگاه تلویزیون، ۶ دستگاه ماشین لباس‌شویی، ۴ دستگاه جاروبرقی، ۱۲ دستگاه بخاری و ۷ تخته فرش نیز به سایر مددجویان این نهاد اهدا گردید.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی این کمیته بیان داشت: با تداوم پشتیبانی‌های مردمی، دیگر عروسانی که در نوبت دریافت جهیزیه هستند نیز از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد تا هیچ زوج جوانی به دلیل مشکلات مالی از تشکیل زندگی مشترک محروم نماند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد در پایان گفت: تاکنون هیچ لیست انتظاری برای دریافت جهیزیه وجود نداشته و بلافاصله پس از تکمیل پرونده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جهیزیه به زوج‌های متقاضی تحویل می‌شود.