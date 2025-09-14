  1. استانها
رئیس کمیته امداد پارس آباد خبر داد؛

اهدای ۵ سری جهیزیه به نوعروسان پارس آباد

اردبیل - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) پارس‌آباد گفت: تعداد ۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در این شهرستان اهدا شد.

ظاهر وطن خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تقویت بنیاد خانواده و کمک به زوج‌های جوان تحت حمایت و تشویق جوانان به ازدواج، تعداد ۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد اهدا شد.
وی اضافه کرد: هر سری جهیزیه شامل کالاهای اساسی یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جارو برقی و تلویزیون است که همه از تولیدات ملی و دارای مرغوبیت بالا هستند.
رئیس کمیته امداد شهرستان پارس‌آباد گفت: تأمین و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت مردم خیر و نیکوکار، یکی از اقدامات این نهاد است‌.
وی ادامه داد: تعداد ۴ هزار و ۵۳۶ خانوار و بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۰۵ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد هستند و از طرح‌های حمایتی آن بهره مند می‌شوند.
وطن خواه تصریح کرد: از مجموع ۴ هزار و ۵۳۶ خانوار تحت پوشش حمایت کمیته امداد شهرستان پارس آباد ۲ هزار و ۴۶۹ خانوار شامل زنان سرپرست خانواده هستند که به دلایلی ازجمله فوت سرپرست، طلاق، زندانی سرپرست، بد سرپرستی، بیماری سرپرست و سایر موارد تحت حمایت قرار گرفته‌اند.
