خیبر، موضوع سی و دومین کنگره شعر خانگی؛ مردمی هستیم و خرجمان زیاد نیست

مهدی رحیمی زمستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سی و دومین کنگره شعر خانگی که در کرمان برگزار می‌شود، گفت: گنگره شعر خانگی در سال ۹۰ از پارکینگ خانه شخصی من در لاهیجان شروع شد. این کنگره بر این اساس شروع شد که برگزارکنندگان آن خود شاعران باشند. همه کنگره‌ها اینطوری است که دیگران برگزار می‌کنند و شاعران را دعوت می‌کنند، ولی این کنگره‌ را خود شاعران برگزار می‌کنند و میزبان اصلی هستند.

رحیمی درباره اهداف برگزاری این کنگره، گفت: هدف این کنگره این بود که در حوزه شعر آیینی به ویژه شعر هیئت، فضای ذهنی مخاطب، مداح و شاعر را به همدیگر نزدیک کنیم و کارهایی تولید شود که بتوان آنها را در هیئت‌ها خواند. با توجه به سیره اهل‌بیت (ع) که در زمان امام جعفر صادق (ع) و دیگر معصومین شاهد شعرخوانی شاعران بودیم، سعی کردیم محور اصلی این کنگره شعرخوانی شاعران در هیئت‌ها و حسینیه‌ها و مراسمات آیینی باشد. ما خواستیم این ذهنیت مخاطب را که شعرهای آیینی خیلی فخامت ندارند، رفع کنیم. نمی‌خواهم بگویم هیئت‌ها اینطوری هستند ولی خواستیم توجه به شعر آیینی و هیئتی را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: در این سال‌ها سعی کردیم موضوعات ویژه‌ای بگذاریم که کمتر به آنها پرداخته شده است؛ مثل حضرت آمنه و جناب جعفر طیار و فاطمه بنت اسد و دیگر شخصیت‌ها و موضوعات دینی. موضوع کنگره‌ای که امسال در کرمان داریم، موضوع خیبر است. در این کنگره که با همراهی و حمایت «محفل غم فداییان حسین (ع)» در کرمان برگزار می‌شود، محوریت با شخصیت امیرالمومنین (ع) است ولی موضوع ویژه آن خیبر است. سی و دومین کنگره شعر خانگی به زودی در کرمان برگزار می‌شود و امیدوارم اتفاق خوبی در آن رقم بخورد. قبلا این جریان شتاب بیشتری داشت و در سال چند کنگره خانگی داشتیم ولی در سال‌های اخیر این شتاب کمتر شده است. ارگان‌ها و نهادها در این کنگره حذف هستند یا اگر کمکی می‌کنند، برای پر کردن بیلان کاری نیست. ما سعی می‌کنیم وقتی کنگره در یک شهر برگزار می‌شود، هیئت‌های آن شهر را هم درگیر کنیم و کنگره برای هیئتی‌ها برگزار شود و شعرای آن شهر و آن خطه در کنگره حضور داشته باشند و تعاملی بین بچه‌های شاعر شکل بگیرد. در طول همین سال‌ها این شاعران با هم آشنا شده‌اند و شبکه‌ای شکل داده‌اند و با هم در ارتباط هستند.

این شاعر آیینی با اشاره به ثمرات کنگره شعر خانگی، گفت: بحث شعرخوانی در هیئات، از این کنگره شروع شد. خیلی از شاعرانی که الآن جاهای مختلف اجرای شعر دارند، اولین‌بار در کنگره شعر خانگی اجرا کردند. اینجا تعاملات برقرار شد و صداها شنیده شد و حالا شرایط طوری است که شعرخوانی در خیلی از هیئت‌ها یکی از برنامه‌های همیشگی است. همچنین تعاملی بین مداح‌ها و شاعران برقرار شده که خروجی آن شعر و اجرای بهتر برای مراسمات عزاداری است. وقتی این کنگره در یک شهر برگزار می‌شود، به هیئت‌های آن شهر یک الگو و مدل متفاوتی از یک جلسه هیئت ارائه می‌کند که محور کار شاعران هستند و آن شور و حرارتی که در هیئت‌ها انتظار داریم هم در این الگو وجود دارد. چون کارهایی که انتخاب می‌شود، تلفیقی از شعر معیار و شعر هیئت است. سعی کردیم این اتفاق بیفتد.

رحیمی زمستان با تأکید بر مردمی بودن این کنگره درباره هزینه‌های برگزاری آن، گفت: آن چیزی که در تمام این سال‌ها شاخص بوده این است که این کنگره به صورت مردمی برگزار شده و بودجه‌های آنچنانی که برای کنگره‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود، اینجا وجود ندارد. ریخت و پاش‌هایی که در جشنواره‌های دیگر هست، اینجا نداریم. چون برگزیدگی و داوری و جایزه آنچنانی نداریم، خرج‌مان زیاد نیست. در بعضی از دوره‌ها بچه‌هایی که برگزیده شده‌اند کنار کشیده‌اند تا شاعران جوان‌تر دیده شوند. جایزه مالی هم داریم ولی مبلغ زیادی نیست. بیشتر یک دورهمی صمیمی بین شاعران است. حتی در حوزه اسکان، ما یا در هیئت و حسینیه هستیم یا در خانه یکی از شاعران. اینطوری نیست که هتل بگیریم یا برای رفت و آمد، بلیط هواپیما بگیریم. خیلی کم اتفاق می‌افتد، مگر اینکه مثل کرمان مسافت دور باشد و مجبور باشیم برای مهمان ویژه‌ کنگره، بلیط هواپیما بگیریم. وگرنه فضای این کنگره یک فضای صمیمی است که خود شاعران میزبان کار هستند.