«در بوته‌ نقد» منتشر شد؛ خوانش و نقد ۴۹ شعر از ۴۹ شاعر

«در بوتهی نقد» خوانش و نقد ۴۹ شعر موزون از ۴۹ شاعر است که به قلم حمیدرضا شکارسری راهی بازار نشر شده است.
در مقدمه کتاب آمده است:
«نقد در تمام هنرها مقولهای مهم و مورد بحث است. مهم از آن جهت که اثر هنری را تحلیل میکند و از زوایایی که مولف اثر، آنها را نمیبیند، اثر را به مخاطب و به خود مولف نشان میدهد. مورد بحث از آن جهت که بسیاری نقد را فقط گوشزد کردن زوایای ضعف اثر میپندارند و از این جهت، نقد همیشه مورد مناقشه همه مولفان و منتقدان بوده است.
در شعر ما باید پذیرفت که نقد از زمان رضا براهنی جنبه جدی و مهمتر از آن، جنبه مکتوب به خود گرفت و باعث شد که آثار بسیاری از شاعران مهم آن روزگار که شاید کسی جز تعریف، چیز دیگری در موردشان نمیتوانست بگوید، در بوته نقد قرار بگیرند و عیار واقعی آنها و نیز نقاط قوت و ضعفشان بر علاقهمندان به شعر مبرهن شود.
از طرفی باید پذیرفت که شعر امروز ما، به شدت محتاج نقد است و آثار منتشرشده در نقد شعر شاعران امروز در مقایسه با تعدد خود آثار، بسیار بسیار کم است. شعر امروز که بسیاری به آن روی آوردهاند و بسیاری نوقلمان دیگر نیز هر روز به جمعیت شاعران افزوده میشوند بیش از هر چیز به نقد، آن هم نقد مکتوب احتیاج دارد. شاید در جلسات متعدد شعر، این اتفاق به وفور به صورت شفاهی بیفتد، اما نقد مکتوب از بسیاری جهات کمک بیشتری به شاعران امروز به خصوص کسانی که تازه قدم در این عرضه گذاشتهاند میکند. چرا که همه شاعران در تمامی شهرهای کشور مانند پایتخت، به جلسات شعر و اساتید شعر دسترسی ندارند و این دوری باعث تفاوت میان شاعران مختلف میشود.
از طرفی دیگر نقد شفاهی به فراموشی سپرده میشود و جنبه آموزشی ندارد، اما نقد مکتوب به عنوان اثری ثبتشده تا سالها میماند و همه میتوانند برای یادگیری و برطرف کردن نقاط ضعف شعر خود و یادگیری نکات آموزشی، به آن مراجعه کنند.
ما در انتشارات ایهام علاوه بر وقت بسیاری که برای چاپ کتاب شعر شاعران امروز میگذاریم، عقیده داریم که باید نقد مکتوب هم در کنار این همه آثار منتشره، چاپ شود تا شعر گفتن و پیشرفت در آن، پایاپای هم پیش بروند.
در این کتاب نیز آثار شاعران جوان و بعضا نوقلم در بوته نقد قرار گرفتهاند تا نقاط ضعف و قوتشان بررسی شود. امید است که مخاطبان شعر و نیز شاعران جوان با خوانش این نقدها به علم خود در حیطه شعر بیفزایند و در ادامه مسیر، شاعران موفقتری شوند و شعرهای زیباتری بسرایند. البته گفتنی است که برخی از شاعران عزیز که سابقه بیشتری دارند نیز این شاعران جوان را در این کتاب همراهی کردهاند و شعر خود را به بوته نقد سپردهاند که این خود جای تقدیر و تشکر دارد.
از استاد حمیدرضا شکارسری که مانند تمامی این سالها نقد شعر شاعران امروز را بر عهده گرفته و در کتابهای متعددی این وظیفه خطیر را به دوش کشیده قدردانی میکنیم. ایشان زحمت نقد و بررسی شعرهای شاعران این کتاب را نیز بر عهده گرفت و هر یک از شعرها را به طور دقیق بررسی کرد. تمامی شعرهای این کتاب شعر موزون هستند و شعر 49 نفر از شاعران در بوتهی نقد حمیدرضا شکارسری قرار گرفته است.
امید به اینکه این کتاب، قدمی باشد -هرچند کوچک- برای پیشرفت نقد مکتوب شعر امروز و کنار گذاشتن تعارفات و تمجیدات شاعران نسبت به شعر یکدیگر.
کتاب «در بوتهی نقد» در ۱۶۸ صفحه، با قیمت ۳۳۰ هزار تومان و توسط انتشارات ایهام منتشر شده است.
