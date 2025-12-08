۲ کشته و ۲۰ زخمی در تصادف بزرگراه در شمال افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، جمع الدین خاکسار، سخنگوی پلیس استان، گفت: این حادثه در منطقه علی آباد در امتداد بزرگراهی که استان بدخشان شمالی را به کابل متصل میکند، رخ داد و علت آن بیاحتیاطی در رانندگی بوده است.
خاکسار افزود: پلیس و خدمات اورژانس به سرعت وارد عمل شدند و مجروحان را برای درمان به مراکز درمانی نزدیک منتقل کردند.
سالانه هزاران نفر در سراسر افغانستان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند که اغلب به دلیل رانندگی با بیاحتیاطی، خودروهای فرسوده، وضعیت نامناسب جادهها، نبود علائم راهنمایی و رانندگی و بزرگراههای فرسوده است.
