به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که این حادثه در منطقه ارغندی، در امتداد بزرگراهی که جنوب قندهار را به کابل متصل می‌کند، رخ داده و ناشی از بی‌احتیاطی راننده بوده است.

قانع افزود که پلیس و خدمات اورژانس به سرعت وارد عمل شدند و مجروحان را برای درمان به مراکز درمانی نزدیک منتقل کردند.

این تصادف پس از یک هفته مرگبار تصادف جاده‌ای در افغانستان رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت. مرگبارترین حادثه اوایل این هفته در ولایت غربی هرات رخ داد، زمانی که یک اتوبوس مسافربری پس از برخورد با یک کامیون آتش گرفت و ۷۹ کشته از جمله زنان و کودکان بر جای گذاشت.