  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

۲۵ کشته و ۲۷ زخمی در تصادف جاده‌ای کابل

۲۵ کشته و ۲۷ زخمی در تصادف جاده‌ای کابل

یک مقام وزارت کشور افغانستان گزارش داد که صبح روز چهارشنبه، حداقل ۲۵ مسافر در اثر واژگونی یک اتوبوس در غرب کابل، پایتخت افغانستان، جان خود را از دست دادند و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که این حادثه در منطقه ارغندی، در امتداد بزرگراهی که جنوب قندهار را به کابل متصل می‌کند، رخ داده و ناشی از بی‌احتیاطی راننده بوده است.

قانع افزود که پلیس و خدمات اورژانس به سرعت وارد عمل شدند و مجروحان را برای درمان به مراکز درمانی نزدیک منتقل کردند.

این تصادف پس از یک هفته مرگبار تصادف جاده‌ای در افغانستان رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت. مرگبارترین حادثه اوایل این هفته در ولایت غربی هرات رخ داد، زمانی که یک اتوبوس مسافربری پس از برخورد با یک کامیون آتش گرفت و ۷۹ کشته از جمله زنان و کودکان بر جای گذاشت.

کد خبر 6571948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها