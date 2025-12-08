معرفی دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم ١٠٠؛ دبیرخانه دائمی تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره، در حکمی از سوی حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، محدثه پیرهادی به عنوان دبیر پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ منصوب شد.

همزمان با انتصاب دبیر جدید جشنواره فیلم ١٠٠، دبیرخانه دائمی این جشنواره با هدف پیگیری سیاست‌های استعدادیابی و پرورش فیلمسازان جوان در طول سال آغاز به کار کرد.

دستور کار دبیرخانه دائمی بدین شرح است:

صدور فراخوان‌های تولیدی و حمایت از ساخت فیلم ‌۱۰۰ در فصول مختلف سال

برگزاری کارگاه‌های فیلمسازی در استان‌ها با حضور اساتید برجسته

پخش سینمایی، تلویزیونی و مجازی آثار برگزیده دوره‌های پیشین در داخل و خارج از کشور

تولید محتوای آموزشی مرتبط با فیلم ۱۰۰ در قالب مکتوب و تصویری

شکل‌دهی ارتباطات فرهنگی و سینمایی با جشنواره‌های خارجی همسو در جهت توسعه دیپلماسی هنری

همکاری راهبردی با موسسات آموزشی و نهادهای توانمندسازی استعدادهای سینمایی در کشور

محدثه پیرهادی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران است. او سابقه فعالیت در معاونت آموزش حوزه هنری، دفتر تولید محتوای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و معاونت پژوهشی باشگاه فیلم سوره را دارد و علاوه بر تجربه تولید چندین برنامه تلویزیونی، در یک دهه فعالیت حرفه‌ای، تهیه‌کننده بیش از ۳۰ فیلم کوتاه بوده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فیلم‌های «برادر»، «پیش از بهشت»، «گزینش» و «خیلی‌ خیلی دور و بسیار نزدیک» اشاره کرد. این عضو شورای سیاستگذاری دوره پیشین جشنواره ١٠٠، پس از مسئولیت مرکز تولیدات کوتاه سوره، مؤسس مرکز فیلم جوان سوره بوده است و از سال ۱۴۰۲ تاکنون، مدیریت این مرکز را بر عهده دارد.

جزئیات فراخوان و اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره این جشنواره در آینده اعلام خواهد شد.