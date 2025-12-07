به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد، رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی با حضور انیماتورها، مربیان تخصصی و سرمایه‌گذاران صنعت انیمیشن از ۲۴ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴ در مشهد برگزار می‌شود.

ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران، طی حکمی علی قربانی را به عنوان دبیر رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی منصوب کرد.

قربانی دبیر این رویداد، پیش از این مدیریت چندین رویداد هنری از جمله دهمین، یازدهمین و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای، جشنواره فیلم کوتاه رویش و مدیریت دبیرخانه دائمی این جشنواره را بر عهده داشته است. او همچنین در سوابق خود مسئولیت‌هایی همچون معاون تولید مؤسسه سوره سینمای مهر، مدیر مرکز جشنواره‌های حوزه هنری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه فرهنگی سوره هنر و عضویت در شورای تولید فیلم سینمایی و انیمیشن سازمان سینمایی سوره را ثبت کرده است. این تهیه‌کننده و مدیر فرهنگی تاکنون تولید پروژه‌های متعدد تلویزیونی و سینمایی را بر عهده داشته که از جمله آنها می‌توان به برنامه تلویزیونی «شوکران»، مجموعه مستندهای ۲۰ قسمتی «از میان همه»، ۳۰ فیلم کوتاه داستانی با موضوعات متنوع و مجموعه‌هایی در حوزه آئینی نظیر «سوگ سالار» و «قصه‌های اربعین» اشاره کرد. او همچنین تهیه‌کنندگی آثار انیمیشنی مانند انیمیشن «فوکون فیشان» (با موضوع مدیریت پسماند) و بخشی از آلبوم انیمیشن «هیوا» را در کارنامه دارد.

ثبت‌نام در رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از هشتم آذر آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی irnaf.ir مراجعه کنند. ثبت آثار تا ۲۵ آذر ادامه دارد، کارگاه‌های آموزشی ۷ و ۸ دی برپا می‌شود و شرکت‌کنندگان تا ۱۵ دی فرصت تکمیل پروژه‌ها را خواهند داشت. اسامی راه‌یافتگان ۱۶ دی اعلام و فرایند منتورینگ از ۱۷ تا ۲۳ دی انجام می‌شود.

در این رویداد پس از ارسال Pitch Bible، دو قسمت فیلمنامه آثار سریالی، خلاصه فیلمنامه آثار سینمایی، جدول مالی و زمان‌بندی پروژه، آثار توسط هیئت انتخاب ارزیابی شده و سپس شرکت‌کنندگان زیر نظر مربیان تخصصی برای مرحله ارائه نهایی آماده خواهند شد؛ ارائه‌ای که تنها در حضور کمیته ارزیابی و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.