۹ کشته و ۷ زخمی در تصادف زنجیره ای در بزرگراهی در چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این تصادف حدود ساعت ۱۰ شب در یک بزرگراه در شهر اوسو در استان تاچنگ رخ داد که در آن چندین وسیله نقلیه به طور متوالی تصادف کردند. در مجموع، پنج وسیله نقلیه بزرگ و هفت ماشین کوچک‌تر در این تصادف دخیل بودند.

مصدومین برای درمان اورژانسی به بیمارستان منتقل شدند.

مقامات محلی گفتند که این تصادف در میان مه غلیظ ناگهانی، همراه با دمای زیر صفر درجه شب که باعث خیس و یخی شدن سطح جاده در مدت زمان کوتاهی شد، رخ داده است.

تحقیقات بیشتر در مورد این تصادف در حال انجام است.