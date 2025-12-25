۸ کشته به دلیل سقوط خودرو به داخل برکه در شرق چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس محلی روز پنجشنبه اعلام کرد که ۸ نفر پس از سقوط خودروشان به داخل برکه‌ای در شهرستان پنگزه، استان جیانگشی در شرق چین، کشته شدند.

به گفته اداره امنیت عمومی این شهرستان، این حادثه در یک جاده روستایی رخ داد.

راننده، یک زن ۴۹ ساله، هنگام سقوط خودرو به داخل برکه کنار جاده، در حال رانندگی بود. هشت نفر از سرنشینان خودرو، از جمله راننده، کشته شدند.

پس از این حادثه، مأموران پلیس، آتش‌نشانان و کادر پزشکی به همراه سایر افراد به محل حادثه شتافتند. تحقیقات در حال انجام است.