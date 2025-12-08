به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در جمع خبرنگاران به ضرورت نوسازی ناوگان خودروهای عمومی و خصوصی و اصلاح موتور خودروها تأکید کرد و آن را «ضرورتی فوری» خواند.
وی افزود: آمار دقیق خودروهای فرسوده در بخشهای سواری، موتورسیکلت، کامیون، اتوبوس بینشهری و شهری مشخص است و پلیس مجری قانون و مصوبات است، اما به عنوان کارشناس معتقدم نوسازی ناوگان از نان شب واجبتر است.
سردار حسینی دلایل اصلی ضرورت اصلاح موتور خودروها را سهم بالای خودروهای فرسوده در آلودگی هوا، مصرف بالای سوخت، اتلاف انرژی و ضعف ایمنی که باعث تبدیل تصادفات خفیف به جرح یا فوت میشود، برشمرد. وی تصریح کرد: ورود رئیسجمهور و دستگاههای تصمیمساز در این حوزه ضروری است و پلیس بهطور کامل مصوبات را اجرا خواهد کرد.
در خصوص خودروهای دیزلی، رئیس پلیس راهور فراجا گفت: بخش زیادی از خدمات شهری مانند جمعآوری زباله، توزیع آرد و مصالح ساختمانی توسط همین ناوگان انجام میشود؛ بنابراین ابتدا باید ناوگان جدید و کارآمد وارد شود تا خودروهای دیزلی فرسوده از رده خارج شوند. نصب کاتالیست و تجهیزات کاهش آلایندگی نیز بر عهده سازمان محیط زیست است و پلیس به تنهایی قادر به انجام این وظایف نیست.
سردار حسینی همچنین درباره طرح زوج و فرد توضیح داد: این طرح متعلق به پلیس نیست و صرفاً پلیس آن را اجرا میکند. زوج و فرد راهحل اصلی کاهش آلودگی نیست و اقدامات مؤثر شامل استانداردسازی سوخت و موتور خودروها، تقویت ناوگان حملونقل عمومی و تعیین تکلیف موتورسیکلتهای فرسوده است. بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلتها در سن فرسودگی قرار دارند.
وی درباره مرکز تست تصادف نیز گفت: این مرکز تنها سطح ایمنی خودرو را در برخوردهای جلو و جانبی میسنجد و مسائل آلایندگی یا فنی موتور در آن بررسی نمیشود. این مرکز میتواند تحولی بزرگ در ارتقای ایمنی خودرو باشد و ضمانت اجرای استانداردها بر عهده وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد است.
در پایان، سردار حسینی با اشاره به تصادفات ناشی از رانندگی در حالت مستی گفت: قانون موجود بازدارنده نیست. پیشنهاد ما افزایش مدت توقیف خودرو به یک ماه و تعیین حداقل جریمه ۲۰ میلیون تومانی است. همچنین در دوره توقیف گواهینامه، هرگونه رانندگی یا وقوع تصادف جزو عوامل تشدیدکننده جرم محسوب خواهد شد تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
