جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی اعلام شد

رئیس پلیس راهور جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی را اعلام کرد و گفت: ترکیدگی لاستیک بعد از برخورد با کامیون بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: دلیل اصلی تصادف خواب‌آلودگی بوده است نه موضوع دیگری.

وی افزود: کارشناسان پلیس راه از همان لحظات اولیه در صحنه حاضر شدند و بررسی‌ها بر اساس آثار، علائم و شواهد موجود انجام شد. هم کارشناس اولیه و هم تیم‌های تکمیلی که به دلیل اهمیت موضوع اعزام شدند، یک نتیجه مشترک را تأیید کردند.

تیمور حسینی بیان داشت: در محل حادثه هیچ‌گونه آثار انعکاسی از جمله اثر ترمز یا تغییر مسیر ناگهانی مشاهده نشده است. نبود این آثار نشان می‌دهد راننده تا لحظه برخورد هیچ کنترلی بر وسیله نقلیه نداشته و این موضوع تقریباً همیشه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است.

وی گفت: ترکیدگی لاستیک پس از برخورد رخ داده است. حتی اگر فرض کنیم وسیله دیگری موجب انحراف خودرو شده باشد، باز هم علت تامه حادثه فقط تغییر می‌کند و از خستگی و خواب‌آلودگی به عدم توانایی در کنترل وسیله تبدیل می‌شود؛ اما نتیجه همان است و عامل دیگری در وقوع این حادثه دخالت نداشته است.

فاطمه کریمی

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 6
      پاسخ
      کاش این حادثه بسیار بسیار غم انگیز و دردناک ، چشمان مسئولین را باز می‌کرد و مانع تولید ارابه‌های مرگ می‌شدند . بارها و بارها و بارها خودتان اذعان داشته‌اید که اکثر قریب به اتفاق این خودروها از بسیاری از جهات استاندارد نیستند . استحکام بدنه که اصلاً ندارند ، در کوچک‌ترین تصادفی جان سرنشینان به خطر می‌افتد . هوا را هم که هر روز آلوده‌تر می‌کنند و نتایج مصیبت بار آن را همه می‌دانیم . چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ این همه حمایت از تولید ارابه‌های مرگ !!!! چرا ؟
      • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        18 1
        ماشین از لحاظ ایمنی جزو بهترین ها بوده. وقتی با 120 تا سرعت به تیراهن درحال توقف میزنی ، خب معلومه نتیجه چی میشه.

