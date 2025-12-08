جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی طرحهای ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ به خبرنگاران گفت: دلیل اصلی تصادف خوابآلودگی بوده است نه موضوع دیگری.
وی افزود: کارشناسان پلیس راه از همان لحظات اولیه در صحنه حاضر شدند و بررسیها بر اساس آثار، علائم و شواهد موجود انجام شد. هم کارشناس اولیه و هم تیمهای تکمیلی که به دلیل اهمیت موضوع اعزام شدند، یک نتیجه مشترک را تأیید کردند.
تیمور حسینی بیان داشت: در محل حادثه هیچگونه آثار انعکاسی از جمله اثر ترمز یا تغییر مسیر ناگهانی مشاهده نشده است. نبود این آثار نشان میدهد راننده تا لحظه برخورد هیچ کنترلی بر وسیله نقلیه نداشته و این موضوع تقریباً همیشه ناشی از خستگی و خوابآلودگی است.
وی گفت: ترکیدگی لاستیک پس از برخورد رخ داده است. حتی اگر فرض کنیم وسیله دیگری موجب انحراف خودرو شده باشد، باز هم علت تامه حادثه فقط تغییر میکند و از خستگی و خوابآلودگی به عدم توانایی در کنترل وسیله تبدیل میشود؛ اما نتیجه همان است و عامل دیگری در وقوع این حادثه دخالت نداشته است.
