ضرورت آموزش همگانی در مواجهه با اثرات آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهسا استاد غلامی گفت: اگرچه طی سالهای اخیر توجه جامعه نسبت به تأثیر آلودگی هوا بر سلامت پوست افزایش یافته، اما آگاهی علمی و دقیق درباره سازوکار آسیبها و نحوه انتخاب محصولات مناسب هنوز کامل نیست.
وی افزود: بسیاری از اطلاعات در فضای مجازی ماهیت تبلیغاتی دارد و با معیارهای آموزشی فاصله دارد.
استاد غلامی توضیح داد: آلودگی هوا از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو، التهاب و تخریب سد طبیعی پوست عمل میکند و این فرآیندها باید برای مردم با زبان ساده و علمی تشریح شود.
وی افزود: اگر آگاهی عمومی ارتقا پیدا کند، انتخاب محصول توسط مصرفکنندگان آگاهانهتر و منطقیتر خواهد بود.
رئیس آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی اداره کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: بخش قابل توجهی از برندهای داخلی فعالیتهایی در زمینه آموزش انجام دادهاند اما این تلاشها به دلیل نبود محتوای استاندارد، اثربخشی لازم را ندارد.
وی تأکید کرد: کمپینهای آموزشی باید با مشارکت دانشگاهها، صنعت و نهادهای نظارتی طراحی شود تا هم اعتبار علمی داشته باشد و هم برای مردم قابل فهم باشد.
استاد غلامی افزود: ارائه آموزش صحیح میتواند به کاهش خطر آسیبهای پوستی، افزایش اعتماد مصرفکنندگان و رشد بازار محصولات باکیفیت کمک کند.
وی گفت: ساماندهی محتوای آموزشی، بخشی از برنامههای در دست اجرای اداره کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو خواهد بود.
استاد غلامی خاطر نشان کرد: تدوین الگوی ملی آموزش در حوزه حفاظت پوستی و انتشار محتواهای معتبر از اولویتهای این اداره کل در سال آینده است.
نظر شما