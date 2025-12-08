مرادی:دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از مرز ۵۰ هزار دانشجو عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: دانشگاه آزاد خراسان رضوی دارای ۸۸ هزار دانشجو است که از این میان، نزدیک به ۴۸ هزار نفر در واحد مشهد مشغول تحصیل‌اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در استان، حدود هزار عضو هیئت علمی تمام‌وقت در مرتبه‌های استاد، دانشیار، استادیار و مربی فعالیت دارند و این مجموعه میزبان ۲۸۰۰ دانشجوی غیرایرانی از هشت ملیت است.

به گفته وی، واحد مشهد همچنین میزبان ۳۰۰۰ دانشجو در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و علوم پزشکی است.

مرادی با اشاره به جایگاه ملی دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: این واحد دانشگاهی در میان بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد کشور، رتبه سوم را کسب کرده و استان خراسان رضوی نیز بر اساس شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری در رتبه سوم استانی قرار دارد.

مرادی با اعلام عبور جمعیت دانشجویی واحد مشهد از ۵۰ هزار نفر در مهرماه ۱۴۰۴ تأکید کرد: این دانشگاه بزرگ‌ترین واحد دانشگاهی کشور پس از تهران در مراکز استان‌هاست و سهم چشمگیری در توسعه علم، فناوری، فرهنگ و پرورش نیروی انسانی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به سهم دانشگاه آزاد در تولید علم کشور گفت: حدود ۲۰ درصد تولید علم ایران در دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود و واحد مشهد سهم قابل توجهی در این میان دارد.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۰ هزار مقاله بین‌المللی، ۱۶ عنوان مجله علمی-پژوهشی و ۵۰۰ عنوان کتاب در این مجموعه منتشر شده است.

مرادی ادامه داد: دانشگاه آزاد خراسان رضوی تاکنون ۶۰۰ طرح ملی و منطقه‌ای را مدیریت کرده که همه با هدف حل مسائل جامعه اجرا شده است.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی این دانشگاه اکنون متولی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور، یعنی طرح پایداری و مدیریت منابع آب است.

وی افزود: در حال حاضر شش مرکز تحقیقاتی، پنج سرای نوآوری و حدود ۴۰ هسته فناور در مراکز رشد دانشگاه فعال‌اند و در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و توسعه‌ای تحولات گسترده‌ای رخ داده است.

مرادی گفت: واحد مشهد امروز به‌عنوان یک قطب اثرگذار آموزشی و یک پایگاه فرهنگی در قلب شهر مشهد شناخته می‌شود که ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و ارزش‌های اصیل ایرانی-اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی درباره نظام پرداخت به اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در دانشگاه آزاد، گروهی از اساتید که عملکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی‌شان فراتر از سطح استاندارد باشد، تحت عنوان «استاد سلامت» یا سرآمدان علمی شناخته می‌شوند. این اساتید به‌طور متوسط ۷ تا ۱۲ میلیون تومان بیشتر از سایر اعضای هیأت علمی دریافتی دارند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کف حقوق اعضای هیئت علمی گفت: حقوق پایه اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان است و اساتید سلامت به‌طور متوسط ۱۰ میلیون تومان بیشتر دریافت می‌کنند.

مرادی با اشاره به ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت و بازار کار افزود: هیچ‌کس در دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد که بخواهد کار انجام دهد و برای او فرصت کاری نباشد. به‌صورت مستمر درخواست‌های همکاری و کارآموزی از طرف شرکت‌ها به دانشگاه می‌رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی نمونه‌ای از این همکاری‌ها را مطرح کرد و گفت: یکی از شرکت‌ها به‌تازگی درخواست جذب ۵۰ دانشجو از رشته‌های حسابداری، مدیریت، حقوق، معدن و زمین‌شناسی را ارائه داده است.

وی در ادامه درباره کیفیت پایان‌نامه‌ها و میزان کاربردی بودن تولیدات علمی دانشگاه گفت: بخش قابل توجهی از پایان‌نامه‌ها و مقالات دانشگاه آزاد اسلامی، مستقیماً برگرفته از نیازهای نظام و مسائل روز کشور است. روند انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ها به سمت کاربردی‌تر شدن و حل مسئله حرکت کرده است.

مرادی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از بازوان جدی فعالیت‌های فرهنگی کشور است. جشنواره‌های امامت و مهدویت که هر سال از رجب و شعبان آغاز می‌شود، اکنون در مرحله داوری است و دریافت آثار از یک سال قبل شروع شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این جشنواره که هم‌زمان با ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) در بهمن‌ماه به اوج می‌رسد، یکی از برنامه‌های اثرگذار فرهنگی دانشگاه است.