به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه بعدازظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز دانشجو، سخنان خود را در محورهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی، اقتصادی و مدیریتی مطرح کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از افزایش ظرفیت پزشکی در سالهای گذشته، افزود: موضوع افزایش ظرفیت، یک کار غیرعلمی و غیرکارشناسی بود در عین حال که زیرساختها برای این امر فراهم نبود. کلاس آموزشی نداریم، دانشجوی پزشکی آناتومی میخواهد، آزمایشگاه میخواهد، بیمار میخواهد و قطعاً این کار غیرکارشناسی بود و قرار است از امسال به بعد متوقف شود.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان نیز محکم ایستادهاند که از این دوره به بعد چنین تصمیمی تکرار نشود.
دانشگاه متعلق به همه است؛ نه یک جریان خاص
قائمپناه با تأکید بر پرهیز از انحصار سیاسی گفت: دانشگاه متعلق به همه است؛ متعلق به یک گروه خاص نیست و باید فضای گفتوگو برای همه باشد البته آزادی بعد از بیان هم باید باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره برخوردهای سلیقهای نیز هشدار داد و عنوان کرد: نگوییم برای مثال چون این دانشجو در فلان سال فلان حرف را زده، پروندهاش را سیاه کنیم و نگذاریم در آینده استخدام شود.
فیلترینگ؛ یکی از عوامل ناامنی و نفوذ
وی درباره سیاست دولت در حوزه اینترنت نیز گفت: دکتر پزشکیان بهشدت مخالف فیلترینگ هستند. در ۱۵ استان نظرسنجی کردیم؛ مردم هم مخالف هستند. وزارت اطلاعات رسماً اعلام کرده یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی، فیلترشکن است.
قائمپناه افزود: فیلترینگ هیچ نفعی برای کشور ندارد. تلاش میکنیم تا در جلسات به اجماع برسیم که فیلترینگ را به صورت همیشگی برداریم.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره عملکرد دولت گذشته ادامه داد: ۵۰ درصد مردم نه به ما رأی دادند نه به رقیب. به خاطر عملکرد دولت گذشته بود. کارهای خوب آقای رئیسی را ادامه میدهیم، اما هیچوقت خالصسازی نمیکنیم. ایران متعلق به همه است.
وی تأکید کرد: ما کسی را غیرخودی نمیدانیم حتی رقیب ما هم اگر برای ایران کار کند، همکار ماست.
قائمپناه با اشاره به سیاست خارجی دولت پزشکیان بیان داشت: با همه همسایهها رابطه خوبی داریم، آذربایجان، ترکمنستان، عربستان، عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای خلیج فارس. اما اگر آمریکا زیادهخواهی کند، مقابلش میایستیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه عنوان کرد: در جنگ دوازده روزه، اگر مردم همراهی نمیکردند، هیچچیز نمیماند. اول خدا و بعد مردم پای کار کشور بودند.
وی درباره گرانیها و وضع موجود در اقتصاد نیز، گفت: اگر قرار بود راه دولت قبل ادامه پیدا کند، تورم باید ۷۰ درصد میشد. تورم فعلی ادامه همان روندی است که از قبل شروع شده بود.
قائم پناه علتهای اصلی را چنین برشمرد و بیان کرد: کسری بودجه ناشی از گسترش بیرویه دولت و ناترازی بانکها که خلق پول میکردند، دو عامل ایجاد تورم در کشور هستند.
بحران آب و لزوم رجوع به دانشگاه
معاون اجرایی رئیسجمهور بحران آب را یکی از مهمترین چالشها دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور از اساتید دانشگاههای مشهد، تهران، تبریز و … دعوت کردهاند تا کنار مدیران کشور بنشینند و راهحل بدهند؛ این یعنی سپردن کار به کارشناس.
وی درباره نظام سلامت نیز اظهار کرد: نظام ارجاع و سطحبندی و پزشک خانواده در دنیا اجرا میشود؛ کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه. ما نیز باید به همین سمت برویم.
قائم پناه در ادامه عنوان کرد: دانشجو نباید بهخاطر داشتن یا نداشتن یک تفکر خاص، برای همیشه از استخدام و مشارکت در کشور محروم شود، این میشود ناامیدی.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: ایران متعلق به همه است؛ هدف ما این است که جوان ایرانی ناامید نشود و از همه ظرفیتها برای توانمند کردن آنان در جهت خدمت به ایران قرار گیرد.
در ادامه این نشست، دانشجویان از تشکلهای مختلف دانشجویی و از رشتههای مختلف، دیدگاهها، دغدغهها، درخواستها و مسائل حوزه دانشگاه، جامعه و فرهنگ را بدون هیچگونه پردهپوشی مطرح کردند. هر یک از نمایندگان دانشجویی، بهصورت شفاف و صریح موضوعات موردنظر خود را بیان کرده و مطالبات تشکلها را به گوش معاون اجرایی رئیسجمهور رساندند.
