سردار حسن پور: بیش از ۳ تُن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور ظهر دوشنبه در مراسم آغاز بیست و سومین مرحله آرامش در شهر که با هدف استمرار تشدید برخورد با خرده فروشان و معتادان متجاهر به صورت همزمان با سراسر کشور با رژه یگانهای عملیاتی در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، ضمن قدردانی از حضور رسانهها و تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: مقابله با این پدیده شوم یکی از اولویتهای اصلی سازمان انتظامی است.
وی با اشاره به مطالبه جدی مردم برای برخورد قاطع با قاچاقچیان و خردهفروشان افزود: اخطار ما به سوداگران مرگ کاملاً جدی است و با همکاری دستگاه قضائی و پلیسهای تخصصی کوچکترین فرصتی برای فعالیت مجرمانه در استان باقی نخواهیم گذاشت.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است بیان داشت: حدود ۲۰ هزار نفر از معتادان متجاهر، خردهفروشان و عوامل پخش مواد در سطح استان شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی با اشاره به اینکه طرح آرامش در شهر بهصورت مستمر در تفرجگاهها، پارکها و نقاط آلوده اجرا میشود و نقاط آسیبخیز تحت رصد و کنترل دائمی پلیس قرار دارند تاکید کرد: استمرار این طرحها با قوت ادامه خواهد داشت و پلیس با فروشندگان و مصرفکنندگان مواد مخدر برخورد قاطع خواهد کرد.
فرمانده انتظامی استان در پایان با تاکید بر اینکه اطمینان میدهیم که امنیت و آرامش مردم گیلان در بالاترین سطح تأمین و تقویت خواهد شد از همراهی پلیسهای تخصصی، یگان ویژه، مرزبانی و ظرفیتهای برونسازمانی در اجرای مأموریتها قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری دستگاهها برای مقابله همهجانبه با مواد مخدر شد.
نظر شما