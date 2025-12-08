سردار احمدی: ۲۸مقر مرزبانی آذربایجان غربی به برق سراسری وصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد احمدی بعد از ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده هنگ مرزی خوی، افزود: بخشی از پایگاهها از گاز سراسری بهرهمند شدهاند و طرحهای آبرسانی، آسفالت و بهسازی مسیرهای مرزی با سرعت مناسبی در حال اجراست.
وی اولویت مرزبانی استان در ماههای آینده را ادامه روند خوشایند سازی، تکمیل برقرسانی و آبرسانی، و توسعه سامانههای هوشمند دانست و گفت: تلاش میکنیم شرایط مناسبتری برای خدمت مرزبانان فراهم کنیم و ناتمامماندههای زیرساختی را در سال آینده به نتیجه برسانیم.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی از تقویت یگانها و پاسگاههای مرزبانی در حوزه هوشمندسازی، رصد الکترونیک و بهسازی زیرساختها خبر داد و اظهار کرد: آذربایجانغربی با حدود ۹۶۷ مرز مشترک با عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان از مهمترین پهنههای مرزی کشور است
سردار احمدی اضافه کرد: یگانها و پاسگاههای مرزبانی در این مرز طولانی به صورت مستقل مأموریتهای خود را اجرا میکنند. صیانت از حرمت مأموریت مرزبانی و پشتیبانی از مرزبانان از اولویتهای همیشگی این فرماندهی است.
وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار، حاصل هماهنگی میان نیروهای مسلح و مشارکت هوشمندانه مردم است؛ تجربه سالهای گذشته، از جمله حوادث منطقهای و جنگ ۱۲ روزه، نشان داده که دشمن همواره در پی برهم زدن امنیت و ایجاد ترس بوده اما آگاهی مردم و آمادگی نیروهای مسلح تمام توطئهها را خنثی کرده است.
مرزهای آذربایجان غربی در امنیت کامل قرار دارد
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون مرزهای استان در امنیت کامل قرار دارد، گفت: امنیت خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که با هوشیاری مردم و آمادگی همهجانبه مرزبانان بهصورت مستمر تأمین میشود.
سردار احمدی در با اشاره به جایگاه راهبردی مرزهای استان اظهارکرد: آذربایجان غربی بهدلیل همجواری با چند کشور از اهمیت ویژه امنیتی برخوردار است و کوچکترین تهدیدی در این حوزه با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار حاصل هماهنگی نیروهای مسلح و مشارکت هوشمندانه مردم است، افزود: تجربههای گذشته، از جمله حوادث و تحولات منطقهای و همچنین جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که دشمن همواره به دنبال ایجاد ناامنی و القای ترس است، اما بصیرت مردمی و آمادگی بالای نیروهای مسلح تمامی توطئهها را خنثی کرده است.
سردار احمدی گفت: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی، رصد شبانهروزی و حضور میدانی مقتدرانه، اجازه هیچگونه تحرک مخرب را به دشمن نمیدهند و امنیت امروز مرزها نتیجه تلاش شبانهروزی این نیروها در شرایط سخت جغرافیایی است.
در این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ محمد رستمزاده، سرهنگ حسین مسلم بهعنوان فرمانده جدید هنگ مرزی شهرستان خوی معرفی شد.
