روایت اهل سنت از زندگی حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کوثر فردوس»؛ روایت زندگانی حضرت فاطمه (س) با تکیه بر منابع اهلسنت به قلم محمدباقر شریعتی سبزواری در ۲۸۰ صفحه از سوی بوستان کتاب منتشر شد.
این کتاب، روایتی مستند از زندگی، فضائل و مکارم اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) بر اساس منابع معتبر اهل سنت و دانشمندان جهانِ اسلام و غیرمسلمان است.
در این اثر، با استناد به احادیث مشترک و نقل قولهای تاریخی، چهره بینظیر دختر رسول خدا (ص) به تصویر کشیده شده است.
این اثر ارزشمند با تکیه بر منابع معتبر اهل سنت و نگاهی فرامذهبی، به تبیین زندگی، فضائل و مقامات بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) میپردازد و الگویی جاودان از سیره آن بانوی بزرگوار برای همه آزاداندیشان و حقیقتجویان جهان ارائه میدهد.
نگارنده سعی دارد هر مسئلهای که راجع به تاریخ زندگی فاطمه (س) و فضائل آن حضرت از زبان پیغمبر (ص) یا اصحاب و منسوبان آن حضرت میآورد، نخست مدرکش را از مصادر معتبر اهل سنت یا از دانشمندان آزاداندیش سنی و شیعه و غیرمسلمان ارائه دهد تا برای پیروان تمام مذاهب اسلامی اطمینانآور باشد.
این اثر در پنج فصل تألیف شده است:
فاطمه زهرا (س) کیست؟
فاطمه از زبان همسران پیغمبر (ص)
حضرت زهرا (س) در کلام دانشوران غیرمسلمان
حضرت زهرا (س) در کلام دانشمندان اسلامی
مقایسه فاطمه زهرا (س) و مریم کبری (س) در نگاه اهل سنت
علاقه مندان میتوانندجهت خرید حضوری به شعب بوستان کتاب و کتابفروشیهای سراسر کشور و خرید اینترنتی به نشانی bustaneketab.ir/book/3564/ مراجعه کنند.
