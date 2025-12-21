  1. دين، حوزه، انديشه
کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» رونمایی می شود

آئین رونمایی از کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی آئین رونمایی از کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» مشهور به سیره ابن‌حبان را برگزار می‌کند.

در این مراسم، رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده مقدمه این اثر، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین محمود ویسی و حامد شریعتی نیاسر، مترجمان این کتاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، به معرفی و تبیین محتوای این اثر خواهند پرداخت.

کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» به بررسی سیره پیامبر اکرم (ص) و گزارش‌های تاریخی مربوط به دوره خلفا می‌پردازد و از جمله آثار مهم و قابل توجه در حوزه مطالعات تاریخ اسلام به شمار می‌آید که با رویکردی علمی و پژوهشی، منابع و روایت‌های تاریخی را بازخوانی کرده است.

این آئین رونمایی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰، در سالن جلسات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این برنامه، معرفی اثر، تبیین جایگاه آن در پژوهش‌های تاریخ اسلام و فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی علمی میان پژوهشگران و علاقه‌مندان به میراث مکتوب اسلامی اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مراسم به صورت مجازی از طریق لینک https://online.mazaheb.ac.ir/ch/pazhohesh در جلسه شرکت کنند.

