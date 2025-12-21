کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی آئین رونمایی از کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» مشهور به سیره ابن‌حبان را برگزار می‌کند.

در این مراسم، رسول جعفریان استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده مقدمه این اثر، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین محمود ویسی و حامد شریعتی نیاسر، مترجمان این کتاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، به معرفی و تبیین محتوای این اثر خواهند پرداخت.

کتاب «سیره پیغمبر (ص) و اخبار خلفا» به بررسی سیره پیامبر اکرم (ص) و گزارش‌های تاریخی مربوط به دوره خلفا می‌پردازد و از جمله آثار مهم و قابل توجه در حوزه مطالعات تاریخ اسلام به شمار می‌آید که با رویکردی علمی و پژوهشی، منابع و روایت‌های تاریخی را بازخوانی کرده است.

این آئین رونمایی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰، در سالن جلسات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این برنامه، معرفی اثر، تبیین جایگاه آن در پژوهش‌های تاریخ اسلام و فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی علمی میان پژوهشگران و علاقه‌مندان به میراث مکتوب اسلامی اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مراسم به صورت مجازی از طریق لینک https://online.mazaheb.ac.ir/ch/pazhohesh در جلسه شرکت کنند.