کشف ۷۲۰ تن آرد یارانه ای قاچاق و دستگیری ۲۲ نفر در همدان

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان گفت: پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۲۲ نفر و انهدام ۲ باندسازمان یافته قاچاق آرد یارانه ای و کشف ۷۲۰ تن آرد در این ارتباط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی صورت گرفته از سوی مأموران پلیس امنیت اقتصادی ۲ باند سازمان یافته قاچاق آرد یارانه‌ای شناسایی شد.

وی افزود: مأموران در این عملیات‌ها ۱۴ دستگاه خودروی حامل آراد قاچاق را توقیف کردند که در بازرسی از آنها ۱۸ هزار کیسه به میزان ۷۲۰ تن آرد یارانه‌ای به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان بیان کرد: برای متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارسال و آردهای مکشوفه نیز به اداره غله استان تحویل شدند.

سردار نجفی گفت: متهمان با ارائه اسناد و بارنامه‌های جعلی سعی در گمراهی مأموران را داشتند که با هوشیاری پلیس امنیت اقتصادی ۲۲ متهم شناسایی و دستگیر شدند.

    • فاطمه IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      خدا لعنتشون کنه
    • علی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      این همه اردو کجا میبردن😐
    • حمزه ای RO ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      عجب آدمایی پیدا میشن

