به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله مهری از آغاز اجرای طرح به‌روزرسانی و درجه‌بندی کارخانه‌های آرد استان از ابتدای دی‌ماه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت تولید آرد، افزایش بهره‌وری خطوط تولید و نوسازی نظام درجه‌بندی کارخانجات اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم‌های کارشناسی طی این برنامه از تمامی واحدهای تولیدی بازدید خواهند کرد و شاخص‌های تخصصی از جمله کیفیت گندم ورودی، فرآیند تبدیل، رعایت استانداردهای بهداشتی، شیوه و شرایط نگهداری، میزان سبوس‌گیری و کیفیت آرد خروجی به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در بهبود کیفیت آرد مصرفی مردم دانست و گفت: این ارزیابی‌ها زمینه رقابت سالم میان کارخانه‌ها را فراهم کرده و موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی خواهد شد.

مهری ادامه داد: پس از جمع‌بندی گزارش‌ها، نتایج نهایی مبنای اعمال تغییرات در نظام جدید درجه‌بندی کارخانه‌های آرد استان قرار می‌گیرد و رتبه‌بندی واحدها طبق شاخص‌های روز و استانداردهای تخصصی به‌روزرسانی خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه کیفیت صنعت آرد در گلستان و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان خواهد داشت.