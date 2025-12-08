حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در فدراسیون جودو و بررسی برنامه «ممدوف»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، امروز (دوشنبه ۱۷ آذر) با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و پیمان ترکاشوند دبیر فدراسیون نیز حضور داشتند، تمامی برنامه‌های فنی و آماده‌سازی ارائه‌شده از سوی رشاد ممدف برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین بر ضرورت حمایت مستمر از تیم ملی برای موفقیت در رویدادهای پیش‌رو تأکید کردند.

در پایان جلسه، آرش میراسماعیلی با اهدای نشان فدراسیون جودو از حمایت‌ها و همراهی مهدی علی‌نژاد قدردانی کرد.