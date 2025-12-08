  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

تشریح برنامه های تیم ملی؛

حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در فدراسیون جودو و بررسی برنامه «ممدوف»

حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در فدراسیون جودو و بررسی برنامه «ممدوف»

دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در فدراسیون جودو، ضمن بررسی برنامه‌های تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بر حمایت کامل از این رشته تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، امروز (دوشنبه ۱۷ آذر) با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و پیمان ترکاشوند دبیر فدراسیون نیز حضور داشتند، تمامی برنامه‌های فنی و آماده‌سازی ارائه‌شده از سوی رشاد ممدف برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین بر ضرورت حمایت مستمر از تیم ملی برای موفقیت در رویدادهای پیش‌رو تأکید کردند.

در پایان جلسه، آرش میراسماعیلی با اهدای نشان فدراسیون جودو از حمایت‌ها و همراهی مهدی علی‌نژاد قدردانی کرد.

    • ناشناس IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 0
      پاسخ
      دگتر علی نژاد بدترین نتیجه در مسابقات آسیایی جودو می‌گیرد. به شعار و نمایش میراسماعیلی توجه نکنید.
      • ناشناس IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        3 0
        دستاورد میراسماعیلی و مدمدوف تو دو مسابقه اخیر فقط مدال برنز بوده.البته از ایشان توقع بیشتری نیست .به همین خاطر مسئولین احساس خطر کردند به خاطر مسابقات ژاپن .چندین جلسه گذاشتن
    • ناشناس IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      آقای دکتر شما که شناخت کافی دارید رکب نخوری
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 0
      پاسخ
      علینژاد تخصص در جودو ندارد که برنامه ها رو تایید کند .برنامه ها رو در جلسه پرسش و پاسخ قهرمانان سابق و پیشکسوتان مورد ارزیابی قرار دهند.

