  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

خداحافظی پس از مدال المپیکی؛

آرش میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است

آرش میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است

رئیس فدراسیون جودو با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون برای آینده، گفت: به خودم قول داده‌ام که در المپیک لس‌آنجلس یک مدال برای ورزش ایران کسب کنیم و پس از آن از جودو خداحافظی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی با تاکید بر این که «باید المپیکی فکر کنیم تا به مدال المپیک برسیم»، گفت: برای این که بتوانیم به هدفمان برسیم باید زیرساخت ها را تقویت کنیم و حمایت ویژه ای هم از ورزشکاران داشته باشیم.

وی با اشاره به حضور «رشاد ممدوف» سرمربی مطرح دنیای جودو در راس کادر فنی تیم های ملی ایران، گفت: این مربی با برنامه‌ریزی دقیق و شناخت فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ برای جودو ایران باشد.

رئیس فدراسیون جودو با بیان این که «به خودم قول داده‌ام که در المپیک لس‌آنجلس یک مدال برای ورزش ایران کسب کنیم و پس از آن از جودو خداحافظی کنم.» خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف مهم از تمام ظرفیت ها و پتانسیل جودو استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون جودو همچنین به توسعه داوری و مربیگری اشاره و اعلام کرد که برای نخستین بار پس از سال‌ها ایران صاحب داور جهانی شده و پنج داور قاره‌ای نیز پذیرفته شده‌اند. او این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مستمر و ارتباطات بین‌المللی دانست.

میراسماعیلی افزایش بودجه جودو از حدود ۳ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان را یادآور شد و گفت در دوران تعلیق، ۱۲ خانه جودو در استان‌ها ساخته شد و پروژه‌های جدیدی نیز در دست اجرا است.

او در پایان تأکید کرد: جودوی ایران با پشتکار ورزشکاران جوان و حمایت مسئولان می‌تواند در آینده نزدیک به جایگاهی شایسته در جهان دست یابد.

کد خبر 6687109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 0
      پاسخ
      واقع بین و کارشناس به مردم گزارش بدهید و حقیقت رو بگین .مدال المپیک ! آنهم مسابقات جودو . شما نگاهی به چند مسابقات بحرین .ریاض نگاه کنید .ویا اگر ناگویا ژاپن نتیحه گرفتید .شاید المپیک شاید
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      پاسخ
      میراسماعیلی حرف زیاد میزند. حرف زیادی هم میزند. قبلا بارها خداحافظی کرده و برگشته است . اصلا ورود و حضور و چسبندگی برخی به جودو ، از اول اشتباه بوده است .
      • ناشناس IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        0 0
        البته برای اولین بار راست میگه می‌داند جودو تا وقتی ایشان رئیس فدراسیون باشه مدال کسب نمی‌کند پس شعار می‌دهد بعد از کسب مدال المپیک خداحافظی میکنه باید تاسف خورد به حال ورزش کشور
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      از این شعارها زیاد شنیدیم
      • ناشناس IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        3 0
        خروجی هیچ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها