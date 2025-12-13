آرش میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی با تاکید بر این که «باید المپیکی فکر کنیم تا به مدال المپیک برسیم»، گفت: برای این که بتوانیم به هدفمان برسیم باید زیرساخت ها را تقویت کنیم و حمایت ویژه ای هم از ورزشکاران داشته باشیم.

وی با اشاره به حضور «رشاد ممدوف» سرمربی مطرح دنیای جودو در راس کادر فنی تیم های ملی ایران، گفت: این مربی با برنامه‌ریزی دقیق و شناخت فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگ برای جودو ایران باشد.

رئیس فدراسیون جودو با بیان این که «به خودم قول داده‌ام که در المپیک لس‌آنجلس یک مدال برای ورزش ایران کسب کنیم و پس از آن از جودو خداحافظی کنم.» خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف مهم از تمام ظرفیت ها و پتانسیل جودو استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون جودو همچنین به توسعه داوری و مربیگری اشاره و اعلام کرد که برای نخستین بار پس از سال‌ها ایران صاحب داور جهانی شده و پنج داور قاره‌ای نیز پذیرفته شده‌اند. او این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مستمر و ارتباطات بین‌المللی دانست.

میراسماعیلی افزایش بودجه جودو از حدود ۳ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان را یادآور شد و گفت در دوران تعلیق، ۱۲ خانه جودو در استان‌ها ساخته شد و پروژه‌های جدیدی نیز در دست اجرا است.

او در پایان تأکید کرد: جودوی ایران با پشتکار ورزشکاران جوان و حمایت مسئولان می‌تواند در آینده نزدیک به جایگاهی شایسته در جهان دست یابد.