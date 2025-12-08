  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

سرگلزایی: ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ چابهار و کنارک به ۶۰ هزار مترمکعب می‌رسد

سرگلزایی: ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ چابهار و کنارک به ۶۰ هزار مترمکعب می‌رسد

زاهدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از افزایش ۲۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ چابهار و کنارک تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی از افزایش ۲۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب‌شیرین‌کن چابهار و کنارک تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد: ظرفیت آب‌شیرین به ۶۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان کرد: از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ مترمکعب وارد مدار بهره‌برداری شده و باقی ظرفیت تا پایان سال تکمیل و عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به تصویب سند توسعه آب سیستان و بلوچستان گفت: در چارچوب این سند، ۳۰ همت سرمایه‌گذاری طی سه تا چهار سال آینده پیش‌بینی شده و هدف اصلی ما این است که تا پایان برنامه هفتم، تمامی شهرهای استان به آب پایدار دست یابند و پوشش خدمات آبرسانی روستایی به بالای ۹۰ درصد افزایش پیدا کند.

