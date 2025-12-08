به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس زارع عصر دوشنبه در سفر به شهرستان بهاباد و در دیدار با امام جمعه این شهر گفت: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان سرمایه‌های ماندگار نظام اسلامی هستند و خدمت به این قشر گرانقدر در حقیقت خدمت به آرمان‌های انقلاب و امام راحل است.

وی با اشاره به تلاش این بنیاد برای تسهیل و تقویت خدمات فرهنگی، آموزشی، درمانی و رفاهی به جامعه ایثارگری با برنامه‌ریزی دقیق، اظهار داشت: نگاه ما صرفاً خدمت‌رسانی نیست، بلکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و آشنایی آنان با سبک زندگی شهدا نیز در اولویت فعالیت‌های فرهنگی بنیاد قرار دارد.

زارع همچنین از اجرای بسته‌های حمایتی و طرح‌های تازه در حوزه اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی ایثارگران خبر داد.

در این نشست، تسریع در روند رسیدگی به امور جامعه ایثارگری و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک مورد تأکید طرفین قرار گرفت. آنها بر اولویت‌دادن به همکاری‌های آینده در قالب نشست‌های دوره‌ای و اقدامات عملی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار توافق کردند.