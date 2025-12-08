علی مسیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اتمام پروژه خیابان ۴۵ متری به عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی پنج سال اخیر مشگین شهر با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی، خدماتی و فرهنگی در مشگین شهر در حال اجرا است.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشگین در سال ۱۴۰۱، تملک خیابان ۴۵ متری شهید سردار سلیمانی به طول دو و نیم کیلومتر را در دستور کار قرار دادند. ارزش تملک این مساحت بیش از ۱۳۰ هزار متر مربع، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار مشگین شهر ادامه داد: پس از تملک، عملیات اجرایی خیابان شامل زیرسازی، ایجاد ۵ جیب، جدول‌گذاری و آسفالت‌ریزی آغاز شد و در شهریورماهر نیز عملیات آسفالت‌ریزی پروژه انجام شد.

وی گفت: عملیات زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت‌ریزی پروژه در مدت نه ماه به اتمام رسید. برای عملیات زیرسازی جهت برگزاری مناقصه، ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شد. در مجموع، هزینه تملک و اجرای پروژه ۸۵۰ میلیارد تومان می‌باشد. در پایان از بنیاد مسکن که پیمانکار و مجری زیرسازی پروژه بود و به دلیل سرعت عمل بالا، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

مسیب زاده با اشاره به اینکه غیر از پروژه ۴۵ متری، پروژه‌های دیگری نیز در شهرداری در حال انجام است، تشریح کرد: پروژه میدان میوه و تره‌بار با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان که مساحتی حدود شش و نیم هکتار دارد و شامل ۱۰۹ غرفه است و سهم‌بندی سرمایه‌گذاری به صورت ۶۰ درصد سرمایه‌گذار و ۴۰ درصد شهرداری است، از جمله پروژه‌های در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: پروژه ساختمان جدید شهرداری با مساحت حدود ۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع، پروژه ترمینال مسافربری شهر مشکین‌شهر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان، پروژه بازسازی کامل سینمای مشکین‌شهر که دغدغه‌ای اصلی برای فرهنگیان بود و حدود ۲۰ سال تعطیل بود، از دیگر پروژه‌های در دست اجرای شهرداری اردبیل است.

مسیب زاده در خصوص حجم آسفالت ریزی نیز بیان کرد: در سال جاری حدود ۳۲ هزار متر مربع از معابر سطح شهر را به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان آسفالت شده است. در چهار سال گذشته نیز می‌توان گفت حدود یکصد هزار متر مربع (معادل یکصد هزار تن) آسفالت به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در خیابان‌های سطح شهر اجرا شده است.

شهردار مشکین‌شهر درباره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: پروژه سینما که یکی از پروژه‌های بزرگ فرهنگی و اجتماعی شهرستان است، در حال اتمام می‌باشد. پروژه دیگر، «فرهنگسرای مشکین‌شهر» است که طراحی آن به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن حدود یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. به غیر از این‌ها، برنامه‌های فرهنگی متنوعی در طول سال با همکاری دستگاه‌های اجرایی توسط شهرداری انجام می‌شود که تعداد آن به بیش از ۳۰ یا ۴۰ برنامه در سال می‌رسد.