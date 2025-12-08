پاییز پرمسافر مترو؛ آمار آبان از مهر سبقت گرفت

به‌گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: در آبان‌ماه سال جاری در مجموع ۳۷ میلیون و ۹ هزار و ۴۱۸ مسافر در شبکه حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شده‌اند. در این میان، ۱۳ آبان شلوغ‌ترین روز مترو و ساعات ۷ تا ۸ صبح و ۱۷ تا ۱۸ عصر پرترددترین زمان‌های استفاده از مترو بوده‌اند.

وی افزود: در این ماه ۵۶ هزار و ۱۶۰ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی پایتخت برای خدمات‌رسانی به مسافران انجام شده که در این میان، خط ۴ با ۹ هزار و ۸۲۷ حرکت (معادل ۱۷ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

زند همچنین پرترددترین ایستگاه‌های هر خط را معرفی کرد و تصریح کرد: ایستگاه پانزده خرداد در خط ۱ با ۹۶۴ هزار و ۳۵۱ مسافر، ایستگاه گلشهر در خط ۵ با ۷۳۸ هزار و ۲۵۴ مسافر، ایستگاه فرهنگسرا در خط ۲ با ۶۷۵ هزار و ۳۹۲ مسافر، ایستگاه بیمه در خط ۴ با ۶۲۰ هزار و ۹۶۱ مسافر، ایستگاه آزادگان در خط ۳ با ۶۰۲ هزار و ۲۷۳ مسافر، ایستگاه اشرفی اصفهانی در خط ۶ با ۲۹۹ هزار و ۸۹۰ مسافر و ایستگاه میدان صنعت در خط ۷ با ۲۸۵ هزار و ۸۹۰ مسافر به ترتیب بیشترین تردد را داشتند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد که اطلاع شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی مناسب سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع بهتر ترافیک مسافری و افزایش کیفیت خدمات کمک کند. وی افزود: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه همواره تلاش کرده با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، خدماتی ایمن، منظم و در شأن شهروندان ارائه کند و امیدوار است این مسیر با همراهی مردم هرچه موفق‌تر ادامه یابد.