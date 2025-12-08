دپوی ۳۶ هزار تن ماسه و نمک برای راهداری زمستانه در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر هاشم ابراهیمآبادی، از تأمین و دپوی ۳۶ هزار تن ماسه و نمک برای مدیریت شرایط جوی زمستانی خبر داد و اظهار کرد: این میزان ماسه و نمک به منظور استفاده در عملیات راهداری زمستانه ذخیرهسازی شده تا مسیرهای استان در شرایط برف و یخبندان برای تردد خودروها ایمن باشد.
ابراهیمآبادی افزود: این اقدام بخشی از برنامه گسترده اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین برای حفظ ایمنی جادهها و کاهش خطرات ناشی از بارشهای زمستانی است.
وی عنوان کرد: تیمهای راهداری نیز به صورت شبانهروزی آماده خدماترسانی به رانندگان و مسافران هستند.
