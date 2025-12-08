  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

آماده‌باش به راهداران لرستان در پی اعلام هشدار هواشناسی

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از آماده‌باش به راهداران این استان در پی اعلام هشدار هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی، اظهار داشت: در پی هشدار سطح نارنجی توسط هواشناسی، ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و به‌کارگیری ۲۹۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در قالب ۴۵ اکیپ راهداری شامل ۳۸ اکیپ در حوزه اداره کل راهداری و هفت اکیپ در آزادراه‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی اضافه کرد: راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش‌های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم در این فصل را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: تمامی هم‌وطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌وهوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبدأ و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.

