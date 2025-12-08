شکری: ۶۷راهدارخانه برای اجرای طرح زمستانی در آذربایجان غربی فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری از آماده باش ۳۵۸ دستگاه ماشین‌آلات و ۴۳۷ نیروی عملیاتی برای اجرای طرح راهداری زمستانی در استان خبر داد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی نیروها و تجهیزات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برای ارائه خدمات ایمن و بدون وقفه در محورهای مواصلاتی استان در فصل سرد سال در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شکری با تاکید به اینکه آذربایجان‌غربی دارای ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر راه غیر شریانی است، تصریح کرد :۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر از راه‌های استان تحت تأثیر عملیات راهداری زمستانی قرار دارند علاوه بر این، ۱۸ هزار و ۸۵۴ کیلومتر راه همسنگ و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر در استان وجود دارد که مدیریت و نگهداری آنها در شرایط برفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به آماده‌سازی ناوگان راهداری برای مقابله با شرایط جوی در فصل زمستان اظهار کرد:

در طرح زمستان سال جاری ۳۵۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری زمستانی و ۴۳۷ نفر از اپراتورهای ماشین آلات راهداری زمستانی برای انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی محورهای استان به‌صورت شبانه‌روزی سازماندهی شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی به وضعیت راهدارخانه‌های استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۷ باب راهدارخانه مرکزی و ۱۸ باب راهدارخانه اداره‌ای در استان فعال بوده و ۵۱ راهدارخانه بین‌راهی شامل ۳۷ راهدارخانه ثابت و ۱۴ راهدارخانه سیار برای پوشش نقاط حساس و جاده‌های برف‌گیر استان تجهیز شده است که تعداد آشیانه‌های نگهداری ماشین‌آلات نیز به ۳۱ باب می‌رسد.

شکری، یاد آورشد: برای اجرای عملیات زمستانی در سطح استان، ۴۲ هزار تن شن و ماسه و ۲۰ هزار تن نمک در انبارهای راهداری ذخیره‌سازی شده است همچنین ۱۹ باب انبار نمک و ماسه در نقاط مختلف استان در اختیار نیروهای راهداری قرار دارد تا عملیات روان‌سازی و ایمن‌سازی محورهای استان بدون وقفه انجام شود.