بارش برف چهره شهرهای آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد

ارومیه- در روزهای پایانی پاییز بارش برف چهره شهرهای استان را سفید پوش وموجب خوشحالی مردم شد.
