  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

پنجره مهر؛

بارش برف چهره شهرهای آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد

بارش برف چهره شهرهای آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد

ارومیه- در روزهای پایانی پاییز بارش برف چهره شهرهای استان را سفید پوش وموجب خوشحالی مردم شد.

دریافت 47 MB
کد خبر 6682202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وحیدراد IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نعمت الهی هزاران شکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها