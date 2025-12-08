کامبیز میرکریمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر در رابطه با فرآیند اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی و ورود بانک مرکزی به موضوع بانک آینده و بانکهای ناتراز دیگر، گفت: برخورد با بانک آینده نخستین گام و یک شروع قدرتمند در مسیر اصلاح ناترازیها بود و باید منتظر نتیجه و تحقق اهداف مورد نظر ماند.
وی ادامه داد: اقدام اولیه بانک مرکزی در راستای ورود بانک آینده به فرآیند گزیر باعث شد که فضای عمومی جامعه نسبت به شایعات و نگرانیهایی که در رابطه با این بانک به وجود آمده بود حل شود و تا حد زیادی فضای موجود آرام بگیرد که این موضوع از حیث مدیریت انتظارات، اهمیت زیادی دارد، با این حال اکنون عمده عملیات انتقال در بانک ملی انجام میشود.
میرکریمی در رابطه با داراییهای ارزشمند بانک آینده افزود: در چنین شرایطی تعیین تکلیف داراییهای با ارزش بانک آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردارند بهویژه که در شرایط تحریمی، ارزیابی و قیمتگذاری صحیح داراییها و فروش آنها با قیمت مناسب چالشی جدی محسوب میشود بخشی از این چالش به شرایط عمومی اقتصاد و فضای کسبوکار برمیگردد و باید دید فرآیندهای اجرایی چگونه پیش خواهد رفت.
کارشناس اقتصادی در ادامه در رابطه با اثر اجرای این تصمیم بر شاخصهای کلان پولی گفت: اصلاح یک بانک دارای ناترازی عمیق قطعاً بر کنترل تورم، نقدینگی و سلامت نظام بانکی اثرگذار است؛ چراکه بخش مهمی از رشد نقدینگی در سالهای گذشته ناشی از معوقات بانکی، وامهای برگشتنشده و فشار ترازنامهای بانکها بوده است. بسیاری از بانکها سالها با فشار نقدینگی مواجه بودهاند و این مساله تنها مربوط به یک بانک نیست.
وی افزود: دولت نیز در این فرآیند مسئولیت دارد و نکته کلیدی این است که اصلاح ساختاری زمانی اثرگذاری واقعی دارد که نحوه انتقال بدهیها و داراییها، مدل تسویه حساب و سازکار ادغام یا انحلال بانک بهطور شفاف و دقیق مشخص شود.
نظر شما