به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد: در ادامهی اجرای مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای این بانک، مجوز قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبه بانک آینده را که در فهرست انتقال به بانک ملی ایران قرار دارند، صادر کرد. همچنین قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام میشود.
بر اساس این تصمیم، عملیات قیمتگذاری این شعب با مجوز هیأت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف داراییها و فراهمسازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.
هیأت ارزشگذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفهای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهامداران انجام میشود و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
همچنین هیأت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده، در ادامهی جلسات تخصصی خود و در راستای اجرای فرآیند گزیر، تصمیم گرفت قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام شود.
این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و اتقان کارشناسی اتخاذ شده و مقرر است فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهرهگیری از کارشناسان رسمی مورد تأیید قوهی قضاییه و مطابق ضوابط قانونی انجام گیرد.
اعضای هیأت ارزشگذاری تأکید کردند که تعیین تکلیف داراییهای کلان و راهبردی بانک آینده با حساسیت ویژه و با رعایت کامل حقوق سهامداران، ذینفعان و منافع عمومی دنبال خواهد شد.
نظر شما