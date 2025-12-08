مراسم جشن روز دانشجو در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام‌نور گناوه ظهر دوشنبه در این آئین با تبریک روز دانشجو اظهار کرد: دانشجو سرشار از شور، نشاط، انگیزه و پشتکار است و می‌تواند با ایجاد تعادل میان تحصیل و تحقیق، دانشگاه را به محیطی شاد، پویا، علمی و سرشار از ایده‌های نو تبدیل کند.

شهره انعامی با تاکید بر نقش محوری دانشجویان در پویایی فضای دانشگاه افزود: دانشگاه با حضور دانشجویان زنده است و در این مسیر همه ما به عنوان حمایتگر در کنار آن‌ها خواهیم بود و از دانشگاه فعال، پویا و بانشاط حمایت می‌کنیم.

وی خطاب به دانشجویان گفت: محیط دانشگاه را تنها یک ساختمان یا مکانی برای دریافت مدرک نبینید؛ بلکه جایی بدانید که می‌توان در آن مهارت‌های گوناگون از مهارت‌های زندگی تا توانمندی‌های علمی و تخصصی و همچنین رشد شخصیت را آموخت.

رئیس دانشگاه پیام‌نور گناوه با دعوت از دانشجویان به استفاده حداکثری از فرصت دوران دانشجویی، بیان کرد: قدر این دوران را بدانید و از تمامی ظرفیت‌های آن بهره ببرید. با تشکل‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری همکاری کنید، در انتخابات دانشجویی شرکت داشته باشید و در شکل‌دهی به سرنوشت خود سهیم باشید.

انعامی همچنین با اشاره به برگزاری مشترک این برنامه گفت: مراسم امروز با همکاری سه دانشگاه پیام‌نور، آزاد اسلامی و علمی‌کاربردی شهرستان گناوه تدارک و برگزار شد که نشان از اتحاد و همبستگی این مجموعه‌ها دارد. این همکاری بیانگر آن است که دانشجویان هر سه دانشگاه با وجود تفاوت محیط‌ها، هدفی مشترک دارند و آن ساختن ایرانی آباد و آزاد است.

وی در پایان از تلاش و همراهی مسئولان شهرستان، رؤسا و کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ها که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند قدردانی کرد.

در این مراسم بخش‌های مختلف اجرا شد و در پایان از دانشجویان منتخب در بخش‌های علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و علمی کاربردی با اهدای لوح، قدردانی شد.