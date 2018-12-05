دانشگاه مکانی برای افزایش قدرت تحلیل و مطالبه گری دانشجویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد عصر چهارشنبه در آیین بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو اظهار داشت: شهرستان گناوه دارای سه دانشگاه علمی کاربردی، آزاد اسلامی، و دانشگاه پیام نور است که دانشگاه پیام نور خصوصیات بارز خود را دارا است و همواره این نکته گفته شده که این دانشگاه هم در زمینه علمی و هم در زمینه های کاربردی و مفهومی بودن مطالب موثر بوده و عمل کرده است.

وی افزود: در شهرستان گناوه دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند و از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند افرادی دارای علم و اندیشه هستند و این افتخار نصیب دانشجویان دانشگاه پیام نور شده است که در کنار جزوات آموزشی چندین کتاب را هم مطالعه می کنند و این مایه خرسندی است.

وی گفت: در سال های گذشته دانشجویان این شهرستان برای کسب علم و دانش در استان ها و شهرهای دیگر حضور می یافتند ولی امروز با ایجاد دانشگاه در سراسر کشور، دانشجویان می توانند در شهر خود از این موهبت بهره مند شوند.

فرماندار گناوه گفت:دانشگاه ها ی ما مکانی برای علم اندوزی و علم آموزی در نظر گرفته شده است و دانشجویان باید سعی کنند از این دوران ها بهره و استفاده کافی را ببرند.

وی تصریح کرد: دانشگاه باید مکانی برای افزایش قدرت تحلیل و مطالبه گری دانشجویان بوده و دانشجویان ما مطالبه گر باشند و در عین رعایت اخلاق و اصول اخلاقی، روحیه مطالبه گری در بین دانشجویان وجود داشته باشد.

وی ضمن تقدیر از تلاش های دست‌اندرکاران دانشگاه پیام نور گناوه در برآوردن نیازهای دانشجویان گفت: با همه تلاش های صورت گرفته به طور حتم کمبودهایی نیز وجود دارد که از همه دست‌اندرکاران دانشگاه می خواهیم که امکانات بیشتری را برای تحصیل علم و دانش در این دانشگاه فراهم کنند تا دانشجویان با خیال راحت و فراغ بال به تحصیل علم بپردازند.

وی گفت: از کمبودهای دانشگاه پیام نور گناوه بحث رصدخانه است که این رصدخانه فراهم شده ولی نیاز به یکسری امکانات دارد که سعی ما بر آن است تا دو ماه آینده مبلغ لازم فراهم شود و در دهه فجر شاهد افتتاح این رصد خانه باشیم اما گروه نجوم دانشگاه هم راه اندازی شود.

پاک نژاد با تاکید بر افزایش روحیه نشاط و شادابی در دانشگاه‌ها اظهار داشت: نیاز به نشاط و شادابی در دانشگاه ها وجود دارد و علاوه بر حفظ حریم ها، باید برنامه های نشاط انگیز در دانشگاه ها برگزار شود.

وی بیان کرد: برنامه هایی که به عنوان جشن مهربانی برای دانشگاه ها برگزار می شود از برنامه های دولت تدبیر و امید است که دولت بر اجرای برنامه های نشاط انگیز و جشن های مهربانی برای دانشجویان، دانش آموزان و همه جامعه تاکید دارد.

وی گفت: ما علاوه بر اینکه حافظ ارزش ها ودستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از این دستاوردها حفاظت می کنیم و به این نظام و انقلاب می بالیم نیازمند نشاط و شادی در جامعه هستیم که برنامه های بانشاط به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دانشگاه ها نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر برپایی کرسی های آزاد اندیشی گفت: هرساله ایشان بر این امر تاکید دارند که فضایی فراهم شود تا دانشجویان مطالبات خود را بیان کنند و ما هم خواهان این هستیم که دانشجویان مطالبات خود را بیان کنند و تا جایی که امکان داشته باشد و در توان ما باشد این خواسته ها را برطرف خواهیم کرد.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در دانشگاه های سمنان پیرامون نقد دانشجویی گفت: ما در نظامی هستیم که از نقد در آن هراسی نیست و معتقدیم این نقدها باعث سازندگی است و در اثر همین نقدها می توان بیشتر پیشرفت داشت لذا دانشجویان نقد داشته باشند و آنها را بیان کنند.

مرتضی سیاوشی رئیس دانشگاه پیام نور گناوه در این مراسم ضمن تبریک روز دانشجو اظهار داشت: دوران دانشجویی فرصت بسیار مناسبی است تا دانشجویان علاوه بر تحصیل در رشته تحصیلی مورد نظرخود، مهارت های دیگر را نیز برای زندگی فراگیرند.

وی افزود: دانشجویان باید جسورانه مسائل ومشکلات رابیان کرده وراه حل مناسب برای حل آنها ارائه کنند.

سیاوشی گفت: ۱۶ آذر روز دانشجو دوران استقامت وایستادگی درمقابل استعمار واستبداد و خودکامگی غرب بود لذا دانشجویان باید در هر زمان با هوشیاری مسائل کشور را رصد و دنبال کنند.

پخش کلیپ، اجرای شعر دانشجویی، قرائت بیانیه دانشجویی، داستان طنز دانشجویی، اجرای مسابقه، اهداء هدیه به اساتید و دانشجویان نمونه رشته های مختلف و فعال فرهنگیی دانشگاه پیام نور گناوه از سایر بخش های این مراسم بود.