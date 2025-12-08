سرمایه‌ گذاری در کردستان نشانه حرکت به سمت توسعه عادلانه ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های ارتباطی استان کردستان که با حضور آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان برگزار شد، درباره پیگیری مصوبات استانی، گفت: مصوبات مرتبط با توسعه ارتباطات در دولت چهاردهم با جدیت و بدون توجه به آمار غیرواقعی پیگیری می‌شود. سیاست اصلی این وزارتخانه بر ارائه گزارش‌های مبتنی بر واقعیت‌های ملموس زندگی روزمره مردم است.

وی افزود: در مواردی که امکان تحقق برنامه‌ها وجود نداشته باشد، وزارت ارتباطات موظف است موضوع را شفاف و صریح با مردم در میان بگذارد.

هاشمی به سیاست‌های عدالت‌محور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: کردستان یکی از استان‌های دارای ظرفیت ویژه است و باید در شاخص‌های توسعه ارتباطی به میانگین بالای کشور برسد. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این استان نسبت به بسیاری از مناطق دیگر قابل توجه است و این مسئله نشانه حرکت به سمت توسعه عادلانه ارتباطات در کشور است.

تاکید بر ارتقای کیفیت پوشش ارتباطی مسیر زوار اربعین

وزیر ارتباطات درباره پوشش ارتباطی مسیر زوار اربعین نیز به معاونان و مدیران خود تاکید کرد که این موضوع باید با اولویت دنبال شود و از مدیران مرتبط خواست گزارش‌های منطبق با واقعیت و برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به نقطه مطلوب ارائه دهند.

در ادامه، هاشمی به ضعف پوشش ارتباطی در محور کرمانشاه – سنندج اشاره کرد و آن را «نقطه ایراد جدی» دانست و تصریح کرد: پوشش ارتباطات در کریدورهای اصلی باید به صورت ویژه پیگیری شود.

وی از اپراتورها خواست ظرفیت‌های فرکانسی خود را در این محور به‌کار گیرند و با استفاده از تجهیزات موجود، پوشش این مسیر را به‌سرعت اصلاح کنند.

هاشمی با اشاره به وضعیت مطلوب توسعه فیبرنوری در شهرهای استان کردستان، این مسئله را «زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال» توصیف کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات موضوع کدپستی و اهمیت آن در توسعه تجارت الکترونیک، شفافیت مالیاتی و کاهش بسترهای فسادزا را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد کرد این موضوع در یکی از جلسات رسمی استان به‌صورت تخصصی بررسی شود.

«ایران دیجیتال» عاملی برای تربیت نسل آینده‌ساز

هاشمی به برنامه «ایران دیجیتال» و ضرورت آموزش مهارت‌های فناوری‌های نوین از مقطع اول متوسطه اشاره کرد و این رویکرد را عاملی برای تربیت نسل آینده‌ساز دانست.

وی افزود: برنامه‌های مهارت‌محور می‌تواند مسیر ورود جوانان به بازارهای نوین اقتصاد دیجیتال را تسهیل کند.

هاشمی، همچنین از آمادگی وزارت ارتباطات برای رفع مشکلات ارتباطی شهرک‌های صنعتی استان کردستان خبر داد و افزود: «توسعه ارتباطات پایدار در این مناطق نقش مستقیمی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد.»

اهمیت امنیت سایبری توأم با گسترش اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات به اهمیت امنیت سایبری هم‌زمان با گسترش اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد وگفت: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران نشان داد که توجه به امنیت سایبری باید هم‌سطح اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی باشد.

وی اعلام کرد که وزارت ارتباطات آماده است آموزش‌ها، تجهیزات و اختیارات لازم را برای تقویت امنیت سایبری دستگاه‌های استان به شرکت‌های استانی واگذار کند.

هاشمی نیز با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره فعالیت پارک علم و فناوری و برنامه‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال، ابراز امیدواری کرد که مجموعه اقدامات و نشست‌های برگزارشده، آغازگر دوره‌ای جدید از پیشرفت‌های ارتباطی و دیجیتال در استان کردستان باشد.

اقدامات امیدوار کننده در توسعه ارتباطات کردستان

استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم برای توسعه ارتباطات در استان کردستان، این اقدامات را امیدوارکننده دانست و با اشاره به ظرفیت‌هایی که استان کردستان دارد، عنوان کرد: در برخی شاخص‌های حوزه ارتباطات، وضعیت مناسبی داریم اما در برخی دیگر باید کار بیشتری انجام شود.

وی به مطالبات مردمی درباره ضعف آنتن‌دهی در جاده‌های اصلی استان کردستان اشاره کرد و افزود: مسیر مریوان به عنوان یکی از مسیرهای تردد زورا اربعین در کنار مسیرهای دیگر و جاده کرمانشاه به سنندج نیز مشکلات جدی در حوزه آنتن دهی تلفن همراه دارد.

لهونی با اشاره به هم مرز بودن این استان با اقلیم کردستان عراق و جمعیت ۷ میلیون نفری، این ظرفیت را فرصت مناسبی برای وزارت ارتباطات و توسعه روابط و همکاری‌ها عنوان کرد.

در ابتدای این جلسه، مدیرکل ارتباطات استان کردستان گزارشی از وضعیت ارتباطی استان ارائه کرد و بعد از آن مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و نمایندگان اپراتورها، گزارش‌هایی از وضعیت اجرای پروژه جی‌نف و فیبرنوری منازل و کسب و کارها، اجرای طرح ایران دیجیتال و پرداخت تسهیلات و استفاده از پنجره ملی خدمات د ولت هوشمند ارائه کردند.