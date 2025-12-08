عرضه نخستین اوراق مرابحه ارزی کشور با پایه «دلار» در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین مرحله از عرضه اوراق مرابحه ارزی و اولین دور از انتشار این اوراق با ارز پایه «دلار»، به ارزش ۷۰ میلیون دلار از روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه سال جاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش این اوراق جهت تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی منتشر شده و یکی از بانک‌های تجاری کشور عاملیت و ضمانت آن را بر عهده دارد.

شرایط و ویژگی‌های اوراق

طبق اطلاعیه منتشر شده، ویژگی‌های اقتصادی این ابزار مالی به شرح زیر است:

نوع ارز: دلار (تسویه اصل و سود به صورت ارزی).

دلار (تسویه اصل و سود به صورت ارزی). نرخ سود: ۶ درصد سالیانه (واریز سالانه به حساب ارزی دارندگان).

۶ درصد سالیانه (واریز سالانه به حساب ارزی دارندگان). مدت اوراق: ۴۸ ماه (۴ سال).

۴۸ ماه (۴ سال). حداقل حجم سفارش: یک هزار ورقه (معادل یک میلیون دلار).

یک هزار ورقه (معادل یک میلیون دلار). سقف خرید: بدون محدودیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

تقویم زمانی عرضه

پذیره‌نویسی: از ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته کاری (تا ۲۵ آذرماه).

از ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته کاری (تا ۲۵ آذرماه). انتقال وجوه: از ۲۶ آذرماه تا ۱۴ دی‌ماه (با امکان تمدید ۱۵ روزه).

هدف از انتشار اوراق: توسعه زنجیره کلرآلکالی

منابع حاصل از این پذیره‌نویسی صرف تأمین مالی پروژه تغییر تکنولوژی و توسعه واحد «کلرآلکالی» در یکی از مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی کشور خواهد شد. این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۷۰ میلیون دلار، با هدف حذف جیوه از فرایند تولید و جایگزینی آن با تکنولوژی ممبراین اجرا می‌شود.

انتظار می‌رود با تکمیل این طرح و بهره‌برداری از دریاچه نمک اختصاصی، ظرفیت تولید زنجیره کلر به بیش از ۱.۲ میلیون تن در سال افزایش یابد. برآوردها حاکی از آن است که در صورت تکمیل پروژه، از سال سوم بهره‌برداری، سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار به درآمدهای ارزی صنعت پتروشیمی افزوده خواهد شد.

ارکان و تضمینات

این اوراق با مجوز بانک مرکزی منتشر می‌شود و منابع لازم جهت ایفای تعهد پذیره‌نویسی از محل صندوق توسعه ملی (در راستای تفاهم‌نامه ۲ میلیارد دلاری حمایت از پروژه‌های پیشران) تأمین شده است.