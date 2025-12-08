معاون استاندار تهران: ۹۲ پروانه فعال نیروگاه خورشیدی در استان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از صدور بیش از ۹۰ پروانه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۵۶۹۸ مگاوات در سطح استان تهران خبر داد.

عسگری در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در همراهی با جلسات کمیته انرژی اظهار داشت: مسئولین وزارت نیرو جلسات کمیته انرژی استان تهران را جدی نمی‌گیرند و معمولاً در این جلسات حاضر نمی‌شوند. حتی نمایندگانی که از سوی وزارت نیرو اعزام می‌شوند نیز اطلاعات دقیق و کافی در اختیار ندارند و تداوم این روند می‌تواند روند برگزاری جلسات را با چالش روبه‌رو کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تاکنون برای بیش از ۹۰ متقاضی، پروانه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۶۹۸ مگاوات در استان تهران صادر شده است.

معاون اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: براساس گزارش سازمان ساتبا، تاکنون ۹۲ پروانه فعال جهت احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده که این طرح‌ها در مجموع بیش از ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان را شامل می‌شوند.

به گفته وی، برای ۵۰ متقاضی نیز قراردادهایی به مساحت بیش از ۲۳۰۰ هکتار و با ظرفیت ۱۵۵۱ مگاوات جهت احداث نیروگاه خورشیدی منعقد شده است.

عسگری در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: پروانه‌هایی که دارندگان آن‌ها نسبت به اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی اقدام نکرده‌اند، ابطال خواهد شد و اراضی مربوطه به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.