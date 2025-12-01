۱۸۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح این نیروگاه‌ها در استان مرکزی همزمان با بهره‌برداری ۴۴۵ مگاوات انرژی خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات در بیش از ۹۰ ساختگاه در سراسر کشور، با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

استاندار مرکزی در آئین بهره‌برداری از این مجموعه گفت: پیش از این، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده استان ۲۶۵ مگاوات بود که با افتتاح امروز به ۴۵۰ مگاوات رسیده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: با این روند استان مرکزی به هدف ۵۰۰ مگاوات تعیین‌شده برای سال جاری بسیار نزدیک شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و در مسیر تحقق هدف ۵۰۰ مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۴ قرار گرفته است همچنین تعدادی نیروگاه سه و پنج مگاواتی نیز توسط مجموعه‌های خصوصی تکمیل و وارد مدار شده‌اند.

وی گفت: استان مرکزی بخش عمده این پیشرفت را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دست آورده و عمده پروژه‌های افتتاح‌شده بدون استفاده از منابع دولتی اجرا شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده استقبال مطلوب بخش خصوصی از حوزه انرژی خورشیدی است.

وی بیان کرد: ظرفیت شبکه استان مرکزی هفت هزار مگاوات عنوان شده و تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات مجوز اولیه صادر شده و عملیات اجرایی برای سه هزار مگاوات از این ظرفیت نیز آغاز شده است.

استاندار مرکزی در خصوص پروژه‌های بزرگ بیان کرد: مذاکراتی با صندوق توسعه ملی برای تسهیل تأمین مالی انجام شده و رفع موانع ارزی تجهیزات به عنوان یکی از نیازهای اصلی توسعه سریع‌تر نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، آمادگی اجرای پروژه‌های آماده و توسعه بیشتر ظرفیت خورشیدی را دارد و هدف‌گذاری تأمین بخش مهمی از نیاز انرژی استان از طریق انرژی پاک با سرعت در حال تحقق است.

عملیات اجرایی سه هزار مگاوات آغاز شده است

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر نیز گفت: استان مرکزی با زیرساخت‌های قوی انتقال و فوق‌توزیع و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت هفت هزار مگاوات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارد.

مجتبی داودآبادی افزود: برنامه سه‌ساله توسعه تجدیدپذیرها شامل ۵۰۰ مگاوات در سال اول، یک هزار و ۸۰۰ مگاوات سال دوم و ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات سال سوم است و تاکنون از ۱۰ هزار مگاوات درخواست متقاضیان، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات پروانه صادر شده و عملیات اجرایی سه هزار مگاوات آغاز شده است.

وی اعلام کرد: با افتتاح ۱۸۵ مگاوات جدید، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه استان مرکزی به ۴۵۰ مگاوات رسیده و تا پایان سال از ۵۰۰ مگاوات عبور خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر همچنین از نیروگاه مانا انرژی ۱۰۰ مگاواتی و نیروگاه متانول کاوه ۱۷۰ مگاواتی به عنوان ۲ نیروگاه بزرگ خورشیدی استان مرکزی نام برد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۶ و نیم هزار میلیارد تومان در حوزه نیروگاه خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در حاشیه این افتتاحیه ملی، گفت: ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسید که استان مرکزی با ۱۸۵ مگاوات سهم قابل‌توجهی از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است و این میزان در ۲۱ ساختگاه اجرایی شده که شامل ۱۸ ساختگاه سه‌مگاواتی، یک نیروگاه بزرگ به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور و ۲ نیروگاه خصوصی پنج و سه مگاواتی است.

محمود محمودی افزود: این ظرفیت جدید امکان تأمین سالانه برق ۱۷۰ هزار مشترک خانگی را فراهم می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه‌های اخیر بیش از ۶ و نیم هزار میلیارد تومان بوده است.

وی از حمایت‌های انجام‌شده و مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها قدردانی کرد و این دستاورد را گام مهمی در افزایش پایداری شبکه و توسعه انرژی پاک در استان مرکزی دانست