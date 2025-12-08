سردار نجمی: دشمن باز اشتباه کند جوابمان پشیمان کننده تر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی نجمی روز دوشنبه در اجلاسیه ۱۲ هزار شهید استان و ۵۷ شهید شهرستان چهار برج، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: ایران اسلامی نه فقط با رژیم جعلی در جنگ بود بلکه قدرت‌های جهان هم در این جنایت شریک بودند و با وجود تمام نقشه‌های که در چند ده سال کشیده بودند اما حضور به موقع فرماندهی کل قوا در رأس اتاق فکری دفاعی همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه در آغازین روز جنگ پس از چهار روز دشمن به اشتباه خود پی برد و در چهارمین روز با واسطه‌ها دنبال آتش بس بود، افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه تنها از ۱۵ درصد از توان خود در برابر دشمنان و رژیم جعلی اسرائیل استفاده کردیم و دشمن را به زانو درآوردیم.

جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدا و انتقال آن به نسل‌های جدید وظیفه ذاتی است و باید نوجوانان ما با وصیت نامه‌های شهدا آشنا شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در این همایش گفت: آذربایجان غربی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده و با تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری با نثار هزاران شهید در مقابل دشمن ایستاد و الان شاهد پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: مقام معظم رهبری فرماندهی این جنگ را با همراهی نیروهای حزب الهی بر عهده داشت و با درایت و مدیریت ایشان بود که دشمن به زانو درآمد.

در این مراسم حجت الاسلام جلالی امام جمعه چهاربرج گفت: مردم شهرستان چهاربرج در طول انقلاب در همه صحنه‌های حساس حضور فعالی دارد و در این راه ۵۷ شهید را نثار انقلاب کرده است.

سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت سپاه چهاربرج هم گفت: شهرستان چهاربرج با وجود محرومیت‌ها با همت جهاد سازندگی سپاه در محرومیت زدایی طی چند سال اخیر توانسته است کارهای مهمی در شهرستان انجام دهد.

در ادامه این مراسم در رثای شهدا عزاداری و ازخانوده‌های شهیدان حیرتی، زرینکاسه، اله بخش، آذریان و صمدی جلالی تجلیل شد.