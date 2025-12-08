به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین ویژه برنامه ستارگان شهر، آئین تجلیل از قهرمانان ملی محمد نصیری و محمدرضا طالقانی ظهر امروز -دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴- در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد.
زاکانی در این مراسم که با حضور جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی برگزار شد، گفت: پیشکسوتان ورزش، شناسنامه، هویت و سرمایههای معنوی ایران هستند. قهرمانانی که همچون شمع میسوزند تا افتخار میهن را روشن کنند.
وی با اشاره به عمق تاریخی ورزش در کشور افزود: ورزش ایران ریشهای عمیق و درهمتنیده با فرهنگ اصیل پهلوانی دارد. پیوند قهرمانی و پهلوانی، میراث گرانبهای این سرزمین است و حفظ آن تکلیفی همگانی محسوب میشود. جوانان امروز به الگو نیاز دارند و این بزرگان، قلههای راهنمای مسیر نسل آینده هستند.
شهردار تهران، برگزاری مراسمهای تجلیل را کار حداقلی برای تقدیر از پیشکسوتان برشمرد و تصریح کرد: این اقدامات در مقایسه با عظمت و خدمات این قهرمانان ناچیز است و مدیریت شهری خود را موظف میداند تا بخشی از عظمت گذشته کشور را با محوریت ورزش و قهرمانانش پاس داشته و زنده نگهدارد.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به هویت چندبعدی پایتخت اشاره کرد و گفت: تهران، فراتر از هویت ۲۴۰ ساله پایتختی، از ظرفیتهای بینظیر در عرصههای ورزش، علم، فرهنگ و هنر برخوردار است که میتواند هویتآفرین باشد. بزرگان این حوزهها برای تهران مایه افتخارند و در شکلدهی به هویت پایتخت نقش اساسی ایفا میکنند.
وی با قدردانی ویژه از محمد نصیری و محمدرضا طالقانی اظهار داشت: امیدواریم سنت نیکوی تجلیل از پیشکسوتان تداوم یابد و به غنای هویت فرهنگی و ورزشی تهران بیفزاید.
شهردار تهران در پایان با تجلیل از جایگاه قهرمانان کشور خاطرنشان کرد: قهرمانان ما در خط مقدم آفرینش افتخار برای ایران ایستادهاند و ارزش کارشان جهانی است. امیدواریم پروردگار، این بزرگان را برای ملت ایران حفظ کند.
