تجلیل از پیشکسوتان ورزشی و خانواده شهدا در اختتامیه 《قهرمان شهر》

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره رویداد «قهرمان شهر» امروز (سهشنبه ۱۱ شهریور) در مرکز همایشهای برج میلاد تهران با حضور مسئولان ورزشی و شهری، پیشکسوتان ورزش و خانواده شهدای ورزشکار برگزار شد.
در این مراسم شخصیتهای مختلفی از جمله هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، حسین اجاقی رئیس ورزش شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از شهرداران مناطق مختلف پایتخت حضور داشتند.
همچنین طی این رویداد از چهرههای شاخص و پیشکسوت ورزش کشور تجلیل به عمل آمد که از جمله آنها میتوان به فرشاد پیوس پیشکسوت پرسپولیس، حسن روشن پیشکسوت استقلال، تیمور غیاثی پیشکسوت دوومیدانی و منصور برزگر پیشکسوت کشتی اشاره کرد.
بخش دیگری از این مراسم به تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اختصاص یافت که با استقبال و توجه ویژه حضار همراه بود.
رویداد «قهرمان شهر» با هدف معرفی الگوهای ورزشی، ارتقای فرهنگ ورزش و پاسداشت مقام پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی هر ساله برگزار میشود و امسال نیز در سومین دوره خود با حضور چهرههای برجسته ورزش و مدیریت شهری به کار خود پایان داد.
